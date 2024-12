La mostra del 'maestro delle chiavi' a Dogliani, concerti, mercatini e presepi: tanti appuntamenti per trascorrere l'ultima domenica prima di Natale

Ultimi giorni prima delle festività natalizie e in questo fine settimana da trascorrere in Granda tra presepi, mostre all'aperto e mercatini. Tra gli appuntamenti che vi segnaliamo l'apertura del presepe meccanico nella Crusà di Pianfei e la mostra en plein air dell'artista delle chiavi, Franco Alessandria a Dogliani.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO

CONCERTO D’ORGANO

Domenica 22 dicembre, alle ore 21, presso la chiesa di San Sebastiano (Contrada Mondovì), si terrà un concerto sull’organo Serassi-Parolini, in occasione della sua messa a punto e accordatura.

Info e prenotazioni: 353 42 61 755.

***

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 22 dicembre, continua l’esperienza “Alba sotterranea”, tour guidato da un archeologo professionista alla scoperta del passato romano e medievale della città. Punto di ritrovo 15 minuti prima dell'orario di visita in piazza Risorgimento, di fronte al Municipio/Ufficio turistico.

Sono disponibili turni di visita sia al mattino sia al pomeriggio. Info: ambientecultura.it

ALBA

GIUSEPPE PENONE IMPRONTE DI LUCE

Domenica 22 dicembre prosegue presso Fondazione Ferrero – via Vivaro 49, la mostra “Giuseppe Penone - Impronte di luce”. Orario: 10-19. Info: https://www.fondazioneferrero.it/appuntamenti

BRA

CIOCCONATALE

Domenica 22 dicembre, dalle 15 alle 19, “Bra Ciocconatale” per le vie de centro cittadino: si potranno trovare musica, il trenino natalizio, spettacoli di acrobatica aerea, truccabimbi, caricaturista, tanti laboratori per bambini, che potranno anche fare un giro a cavallo di un mini pony. Info: 0172/413030.

BRA

IL MUSEO CRAVERI 50 ANNI FA

Domenica 22 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, sarà aperta la mostra fotografica “Il Museo Craveri 50 anni fa”, con scatti in bianco e nero delle sale inaugurate nel 1974 ad opera di Ettore Molinaro. Info: https://www.museidibra.it/

***

BRIAGLIA

SOL INVICTUS

Domenica 22 dicembre si ripete il grande spettacolo del Sol Invictus all'Ipogeo della Casnea di Briaglia, con il sole che, in concomitanza con il solstizio d'inverno, illumina tutta la cavità ipogea di epoca protostorica. Alle ore 8 ritrovo a Briaglia in Piazza Serra, alle 8.30 Sol Invictus all'Ipogeo della Casnea. A seguire colazione offerta dal Comitato Landandè. Alle ore 9 partenza per la camminata e alle 12 pranzo presso la Trattoria da Corrado. Spostamento con mezzi propri. Alle ore 14.30 - 15 visita guidata alla Cupola del Santuario di Vicoforte. Prenotazione qui

Info: https://sentierolandande.it/

***

BUSCA

GRAN TOUR DEI PRESEPI

Domenica 22 dicembre dalle ore 14 alle 17.30, “Presepi a Busca”, una serie di allestimenti tra i più vari, dal meccanico tradizionale a quello “ritagliato”. Info: 371 54 20 603.



BUSCA

BABBO NATALE AL BOSCO

Sabato 21 e domenica 22 dicembre al Bosco di Busca, ci sarà il “Villaggio di Babbo Natale”. Due giornate magiche da trascorrere in famiglia per sostenere la terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Cuneo. Info: info@vogliadicrescere.it - 347 65 85 657.

***

CANALE

NATALE ERRANTE

Domenica 22 dicembre porte aperte all’Enoteca Regionale del Roero e Mercato del Tartufo. Alle ore 11 Natale Errante e partenza “Tour dei Babi Natale” in MTB sui sentieri del Roero: 20 km con accompagnatori e possibilità di sostenere UGI (Unione Genitori Italiani – Contro il tumore dei bambini Odv)”. Alle 12.30 in piazza Italia “Grande Polentata” preparata dal Gruppo Alpini. Dalle ore 14.30 balli occitani con il Gruppo Artusin e concerto dei Lou Dalfin. Per tutta la giornata mercatino e scatolata benefica nelle vie del paese. Info: 393 44 26 474 - https://www.comune.canale.cn.it prolocodicanale@gmail.com

***

CARTIGNANO

MERCATINO

Domenica 22 dicembre, 14esima edizione dei mercatini natalizi di Cartignano. Artigianato, hobbistica e prodotti tipici alla presenza della carrozza di Babbo Natale, per una giornata di divertimento per adulti e bambini. Ingresso libero. Info: 340 46 58 974.

***

CHERASCO

EMANUELE LUZZATI TRA FIABA E FANTASIA

Domenica 22 dicembre sarà aperta, presso palazzo Salmatoris, l’esposizione intitolata “Emanuele Luzzati tra Fiaba e Fantasia”, mostra che resterà aperta sino al 23 febbraio 2025. Orario 9.30-12.30 e 14.30-18.30. Ingresso gratuito. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

CHERASCO

MOSTRA CHERASCO IN PARTICOLARE

Domenica 22 dicembre sarà visitabile la mostra fotografica di Bruno Costamagna “Cherasco in particolare” nella restaurata Chiesa di San Gregorio. Orario dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Ingresso libero. Info: https://www.comune.cherasco.cn.it/

***

DOGLIANI

TRIFULE - MERCATO DEL TARTUFO

Domenica 22 dicembre, continua la 1a edizione di “Trifule, Mercato del Tartufo di Dogliani e delle Alte Terre di Langa”. Info: https://www.cuneoalps.it/eventi/trifule-1-edizione

https://doglianiturismo.com

DOGLIANI

MOSTRA DI FRANCO ALESSANDRIA

Domenica 22 dicembre, alle ore 10, in Piazza Umberto I°, si terrà l'inaugurazione della mostra di Franco Sebastiano Alessandria, presente l'artista. Una mostra a cielo aperto nel cuore di Dogliani allestita con le opere del “genio delle chiavi”, che resterà visibile a tutti per l’intero periodo invernale. Info: 0173/70210.

***

DRONERO

MERCATINO DI NATALE

Sabato 21 dicembre dalle ore 9 alle 13, nel cortile del Convitto di San Giuseppe di Dronero, Mercatino di Natale dedicato alle eccellenze della Valle Maira. Info: https://www.vallemaira.org/

***

GOVONE

MAGICO PAESE DI NATALE

Domenica 22 dicembre, prosegue il “Magico Paese di Natale”. All’interno del castello reale, grandi e piccini possono incontrare uno straordinario Santa Claus, sorridente e disponibile. Un viaggio fantastico nel regno dei sogni e della fantasia, corredato dal ricco Mercatino di Natale di Asti. Domenica 22 dicembre, suggestivo percorso sui sentieri del settore orientale del Roero, che, dall’abitato di Priocca, condurrà a Govone e al Magico Paese di Babbo Natale. Ritrovo alle ore 9.45 e partenza alle ore 10, da Priocca. Lunghezza del percorso km 14. Contributo dell'escursione € 15, gratuità minori di 12 anni. Info: info@magicopaesedinatale.com https://terrealte.cn.it

***

LA MORRA

COLORI ATTIMI RIFLESSI

Domenica 22 dicembre, presso la Cantina Comunale di La Morra, sarà visitabile la mostra personale di Antonella Tavella intitolata "Colori, Attimi, Riflessi". Orario dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero. Info: https://www.cantinalamorra.com/

MONDOVÌ

UN NATALE DA FIABA

Domenica 22 dicembre continua "Un Natale da fiaba". Il centro storico di Breo accende la magia del Natale all’insegna della sua fiaba più celebre: "Lo Schiaccianoci". Dal mattino mercatino natalizio con prodotti artigianali e specialità gastronomiche. Info: https://vivimondovi.it/unnataledafiaba/

MONDOVÌ

METTIAMOCI IN GIOCO

Domenica 22 dicembre dalle 14.30 alle 18.30, i presso i locali dell’oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Mondovì Borgo Ferrone, in Via San Bernolfo 16, si svolgerà “Mettiamoci in gioco”. Sarà possibile prendere parte a giochi di ruolo su prenotazione e/o cimentarsi in giochi da tavolo (non è necessaria la prenotazione). A tutti i partecipanti sarà offerta la merenda. L’evento è gratuito. Info: iatmondovi@visitcuneese.it

***

PIANFEI

Torna l'appuntamento con il "Presepe in Crusà": dal 22 dicembre al 6 gennaio. Un appuntamento immancabile che l’anno scorso ha registrato oltre 8mila visitatori. Gli orari di apertura saranno tutti i giorni dalle 15 alle 18.

***

POLLENZO

CONCERTO GOSPEL

Domenica 22 dicembre, alle ore 20.45, presso la Chiesa Parrocchiale di San Vittore Martire,

concerto “Gospel di Natale” a cura del Coro Spiritual’s Friends dell’Associazione Culturale “Harmoniae” di Bra. Al pianoforte si esibirà il Pollentino Giancarlo Sacco, mentre il compito della direzione del Coro spetta al maestro Giuseppe Allione. L’iniziativa è finalizzata alla raccolta fondi per il Progetto Generale di Recupero e Valorizzazione del complesso monumentale della Chiesa ottocentesca di San Vittore Martire. Ingresso libero. Seguirà il tradizionale scambio di auguri con le tipiche paste di meliga pollentine con cioccolata, thè, panettone e vino moscato.

***

PONTECHIANALE

MERCATINI DI VALLE

Domenica 22 dicembre, Mercatini di Valle organizzati dalla Pro loco in collaborazione con la Fondazione Bertoni e Unione Montana Valle Varaita. Il suggestivo Borgo appoggiato sul lago regalerà un'atmosfera natalizia unica e farà da cornice alle bancarelle che proporranno tanti prodotti tipici della tradizione locale. Info: prolocopontechianale18@gmail.com - 371 77 74 594.

***

SANTO STEFANO BELBO

MERCATINO SENZA TEMPO

Domenica 22 dicembre, per tutta la giornata, Mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo. Info: 348 17 96 538.