Offerte di 20 centesimi nelle parrocchie di Villanova Mondovì, i servizi per i fedeli valgono "meno di un caffè"?

"E' domenica. Mentre distribuisco la comunione in una delle nostre cinque parrocchie vedo che una persona ha già messo, sulla parte alta del banco, la moneta per le offerte: venti centesimi" - spiega sul bollettino parrocchiale.

"Se quella persona in un mese partecipa a tutte le messe domenicali e mette sempre 20 centesimi non arriva ad un euro. In un mese 80 centesimi, molto meno di un caffè".

Vero. Vista l'attuale situazione, decisamente meno di un caffè che, in certi casi, anche al banco, può arrivare a costare ben 1,40 euro.

In un'Italia ormai segnata dai rincari anche la tazzina di caffè al bar è diventata un lusso. Dopo le conseguenze del covid, le chiusure, l'aumento delle materie prime e delle spese in bolletta bisogna far quadrare i conti, certo, ma i costi ci sono anche per le parrocchie.

"Quella persona, come tutte le altre, ha trovato la chiesa calda, illuminata, pulita, curata con l'addobbo floreale per renderla più bella." - spiega don Laugero - "Lo dico molto serenamente con la coscienza di chi non sta tutti i momenti a domandare soldi per una parrocchia o per l'altra ma circa le offerte fatte durante la Messa dobbiamo fare passi avanti".

Non di certo un rimprovero, anche perché le offerte ognuno le fa in base alle proprie possibilità, ma piuttosto un invito a sostenere la parrocchia, per la quale le donazioni dei fedeli sono vitali.

"Non credo di dire una cosa sbagliata se affermo che nel cestino delle offerte che si raccolgono durante la Messa festiva chi partecipa non dovrebbe mettere ogni volta non meno del costo di un caffè" - conclude don Laugero.