All'oratorio "don Bosco" di Saluzzo preghiera per l’Ucraina con monsignor Bodo e padre Codrin della Comunità ortodossa

Stasera giovedì 3 febbraio alle 20,30 prima dell’incontro promosso dall'Azione Cattolica della Diocesi di Saluzzo dal titolo "Dall'io che isola al Noi che include: ascoltare, capire, accogliere, integrare" che riflette quest’anno sul tema dell’immigrazione, il vescovo Cristiano Bodo e padre Codrin della Comunità ortodossa pregheranno insieme per la pace in Ucraina.

Come tutti gli anni l’ Associazione diocesana si occupa dell'approfondimento di una tematica sociale particolarmente importante per la contemporaneità e per la comunità locale.

Il cammino di quest'anno si propone di legare il concetto di fratellanza, espresso nell'enciclica “Fratelli tutti”, al complesso fenomeno dell’immigrazione e dei rapporti tra diverse culture.

Citando direttamente l’enciclica: “le migrazioni costituiranno un elemento fondante del futuro del mondo, ma oggi esse risentono di una perdita di quel senso della responsabilità fraterna, su cui si basa ogni società civile".