Cuneo, bloccava l'accesso alla stazione ferroviaria: "D.A.Spo Urbano" per un 29enne

La Polizia di Stato continua ad intervenire per limitare i comportamenti lesivi dell’ordine e sicurezza pubblica a Cuneo nel cd “quadrilatero”, piazza Boves e Giardini Fresia.



Il Questore della provincia di Cuneo, Carmine Rocco Grassi, nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto dei comportamenti connotati da pericolosità sociale, che generano allarme e incidono, in modo negativo, sulla percezione della sicurezza pubblica e urbana, soprattutto nell'area del quadrilatero, di piazza Boves e giardini Fresia, ha adottato nella giornata di ieri (giovedì 11 luglio) un nuovo “D.A.Spo Urbano” nei confronti di un soggetto straniero che, nei giorni scorsi, all’interno della locale stazione ferroviaria metteva in atto condotte che interferivano sul libero accesso e la fruizione dell'infrastruttura ferroviaria da parte degli utenti.



Il destinatario del provvedimento, un cittadino marocchino di 29 anni, veniva sorpreso da personale della Polizia Ferroviaria sul binario 1 e, stante la condotta accertata, veniva allontanato per 48 ore dall’area, provvedimento che violava poche ore dopo. Per tale motivo è stato emesso il D.A.Spo Urbano, misura di prevenzione che comporta il Divieto di accesso e stazionamento a tutti i bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari della Provincia di Cuneo, per un periodo di 36 mesi, pena, in caso di accertata violazione, la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.



Salgono quindi a 16 i Divieti di Accesso adottati nel quadrilatero della città, piazza Boves e giardini Fresia. In relazione a soggetti che gravitano nelle medesime aree sono stati adottati dal Questore di Cuneo, da inizio anno, otto avvisi orali e quattro fogli di via obbligatori, con l'obiettivo di incrementare, ulteriormente, l'adozione di tali provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica e urbana.