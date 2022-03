Confartigianato Cuneo, insieme a Fondazione Specchio dei Tempi, lancia una raccolta di aiuti per la popolazione Ucraina

Di fronte al dramma della guerra in Ucraina, Confartigianato Imprese Cuneo, una delle più rappresentative organizzazioni di categoria delle PMI con oltre nove mila imprese associate, ha messo immediatamente in moto la sua macchina della solidarietà per convogliare ai confini del territorio bellico aiuti umanitari alle migliaia di profughi che stanno fuggendo dall’orrore del conflitto.

In collaborazione con la Fondazione “Specchio dei Tempi” del quotidiano La Stampa ha avviato tra i suoi associati una raccolta di beni di prima necessità che giovedì 10 marzo partiranno da Torino verso il confine della Polonia.

Verrà organizzato un "ponte", gestito direttamente dalla Fondazione "Specchio dei tempi", per recapitare direttamente alle popolazioni in difficoltà beni di prima necessità.

Tra il materiale richiesto, vi sono farmaci da banco, farmaci per curare ferite (bendaggi), cibo a lunga conservazione (scatolame), latte a lunga conservazione, pannolini, carta igienica, sapone, shampoo e prodotti per la pulizia personale.

I prodotti dovranno essere consegnati presso un apposito centro di raccolta, messo a disposizione da Aldo Caranta, già rappresentante territoriale e vice presidente nazionale del settore Autotrasporti di Confartigianato, all’indirizzo: VIA SASSO 22 - 12045 FOSSANO con orario 9,00 – 19,00. La raccolta inizierà da domani, 4 marzo, e terminerà entro le ore 12.00 di mercoledì 9 marzo 2022.

Inoltre, a coloro che non avessero disponibilità a raggiungere il punto di raccolta, Confartigianato Cuneo offre la possibilità di fare un versamento, tramite bonifico bancario, sul conto corrente della Confartigianato Cuneo Onlus. Entro le ore 22,00 di martedì 8 marzo. Con la somma ottenuta, l’Associazione provvederà ad acquistare generi di prima necessità da inviare in aiuto dei profughi ucraini.

Coordinate bancarie: Banca INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING - IBAN:IT65F0323901600100000426060

Causale: "AIUTI UCRAINA 2022"

"Di fronte alla tragedia di una guerra – commenta Luca Crosetto presidente di Confartigianato Imprese Cuneo – è nostro dovere agire a sostegno delle popolazioni colpite, ispirandoci al forte valore della solidarietà che da sempre contraddistingue la nostra Associazione. Vogliamo essere vicini al popolo ucraino e a tutte le persone che a causa di questa guerra stanno vivendo ore di angoscia e preoccupazione, non soltanto con le parole, ma con i fatti, e siamo sicuri che le imprese associate in questi giorni sapranno rispondere in modo efficace e concreto al nostro appello".