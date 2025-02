Hashish e crack nascosti nei bagni della stazione di Bra: Squadra Mobile in azione con i cani antidroga

Mezzo panetto di hashish del pesodi circa 50 grammi e tre dosi di Crack: è il "bottino" occultato e fiutato dal cane antidroga Elvis nei bagni della stazione di Bra, lo scorso venerdì 7 febbraio, nell'ambito di controlli antidroga della Squadra Mobile della Polizia di Stato nell'area dello scalo ferroviario. All'operazione ha collaborato anche la Polizia locale braidese.

Nel corso dell'attività, all’esterno del bar della stazione, Elvis non si è fatto sfuggire un cittadino gambiano pluripregiudicato, inespellibile e già colpito dalla misura del Daspo urbano dallo scorso mese di giugno, evidentemente violata. Per l'uomè è scattato il deferimento in stato di libertà.

Questi controlli fanno seguito ad alcuni servizi a bordo treno, dove la Polfer, mercoledì 5 febbraio, nella tratta compresa tra le stazioni di Bandito e Bra, ha arrestato un cittadino gambiano residente ad Alba, regolare e già gravato da precedenti per stupefacenti, trovato in possesso di circa 20 grammi di Crack detenuti ai fini di spaccio.

La Questura di Cuneo, sempre a Bra, su richiesta del dirigente scolastico, ha effettuato un controllo con l’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato presso alcune classi di un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore. La verifica, che ha avuto esito negativo, ha avuto anche la finalità di sensibilizzare gli studenti sui rischi derivanti dall’assunzione delle sostanze d’abuso, iniziativa che rientra nel progetto Ministeriale “PretenDiamo Legalità”.