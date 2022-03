Per cause in corso di accertamento, è scoppiato un piccolo incendio in un'abitazione in via Maccagno a Caraglio.

Le fiamme si sono sviluppate questa mattina, sabato 5 marzo, intorno alle 6.30 al piano terra della casa, dove c'è il garage.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Cuneo che hanno domato l'incendio e messo l'area in sicurezza in poco più di un'ora.