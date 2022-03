Aurelia Della Torre premiata in Confcommercio a Cuneo con il premio "Eccellenza Donna"

Nella seconda edizione del premio promosso da Fratelli d'Italia "Eccellenza Donna" la Regione Piemonte ha deciso di celebrare la figura di Aurelia Della Torre, imprenditrice cuneese e dirigente di "Terziario Donna" di Confcommercio.



La consegna dell'attestato si è tenuta nella mattinata di oggi (venerdì 11 marzo) nella sede cuneese di Confcommercio. Presenti le onorevoli Monica Ciaburro e Augusta Montaruli, il presidente provinciale di Fratelli d'Italia William Casoni e il presidente regionale Fabrizio Comba, oltre al consiglio direttivo di "Terziario Donna" e il marito di Aurelia Della Torre.



"Sono un po' commossa - ha detto Ciaburro in apertura dell'incontro - , perché Aurelia è partita dalla Granda e ha realizzato un percorso di crescita di successo nel quale ha dovuto conquistare, in quanto donna, quasi tutto. Sin dall'ultima guerra mondiale la donna è stata punto di riferimento per la società, portando avanti ogni lavoro con sacrificio e spesso senza chiedere nulla in cambio. La pergamena che consegnamo ad Aurelia oggi sottolinea quanto è stata determinante nel promuovere e far evolvere il ruolo della donna nella nostra provincia e nel nostro paese: finché sappiamo che ci sono donne come lei a guidare le nuove generazioni il futuro e le sue sfide non saranno mai impossibili da affrontare".



Comba e Casoni si sono uniti agli auguri alla Della Torre, sottolineando come sia stata "sempre molto combattiva nel difendere i diritti delle donne in tante piccole e grandi battaglie": "La nostra società, mi piace dire, è quasi matriarcale perché la donna è porto sicuro mentre l'uomo è spesso pieno di interrogativi inevasi - ha aggiunto Comba - . La donna è punto nevralgico della società perché punto nevralgico della famiglia".



"Il percorso delle donne, storicamente, è uno 'stop and go': per ogni passo in avanti c'è sempre stato un momento di ferma - ha commentato la stessa Della Torre - . L'Italia ha le imprenditrici più vivaci d'Europa, anche se la pandemia ha pesato gravemente sul settore e la società e il welfare si dimostrano spesso ancora non del tutto ricettivi. Montalcini diceva che 'le donne che valgono non hanno bisogno di parlare, dimostrano quanto valgono con i fatti', quindi aggiungerò solo che questo premio va a me ma a tutte le donne con cui collaboro: sono complici, e la complicità permette di arrivare a risultati concreti più della competizione".