Referendum Costituzionale: a Piasco una serata di approfondimento con l'ex magistrato Livio Pepino

Martedì 3 marzo, alle ore 20:45, presso la sala Polivalente (cinema) di Piasco, il “Collettivo di Valle” organizza una serata informativa sul Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Ad intervenire saranno l’ex-magistrato Livio Pepino e l’avvocato lavorista Nicola Salvini.

Pepino, oltre al ruolo di giudice svolto per 40 anni, è stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura; attualmente, è presidente dell’associazione culturale “Volere la luna”.

La serata, ad ingresso libero, prevederà anche uno spazio per le domande dal pubblico.

L’appuntamento, pensato per offrire un’importante occasione di approfondimento alla comunità, si inserisce nelle attività del Collettivo, che racchiudono, come da manifesto: “ecologismo sociale, ritornanza e confederalismo democratico”.