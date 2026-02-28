Riforma della giustizia, incontro pubblico a Cuneo con Enrico Costa

Venerdì 27 febbraio, alle ore 18, presso la Sala Falco della Provincia di Cuneo (Corso Dante 41), si è svolto un incontro pubblico con Enrico Costa, vicepresidente della Commissione Giustizia, dedicato ai contenuti della legge costituzionale in vista del voto referendario di marzo.

L’appuntamento, promosso dal Comitato Nazionale Cittadini per il Sì, ha rappresentato un momento di dialogo, confronto e riflessione aperto alla cittadinanza. Ad introdurre i lavori è stata l’avv. Dora Bissoni, che ha avviato il dibattito sottolineando l’importanza di approfondire i temi della riforma per arrivare al voto con maggiore consapevolezza giuridica e istituzionale.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i tre punti al centro del referendum: la separazione delle carriere, la creazione di due CSM e il tema dell’indipendenza della magistratura, fino all’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare. Costa ha illustrato i pilastri della riforma e le ragioni del “Sì”, ribadendo il valore del tema per la qualità della democrazia.

“Il tema non è di parte, ma di civiltà”, ha dichiarato Costa, richiamando l’attenzione sulla giustizia come colonna portante della democrazia e sulla necessità di un sistema giudiziario “corretto, meritocratico, responsabile, equilibrato ed indipendente”, perché i tribunali non devono essere utilizzati per scopi politici.

Durante l’incontro è stato anche ricordato che, nella Provincia di Cuneo, è stato costituito il Comitato per il Sì, articolazione locale del Comitato Nazionale, coordinato dal sindaco di Entracque Gian Pietro Pepino. A livello nazionale hanno preso parte attiva alla campagna anche i giovani, attraverso il Comitato Giovani Garantisti per il Sì, presieduto dall’avv. Edoardo Gentili, con l’obiettivo di portare avanti una battaglia considerata di equità, credibilità e libertà.