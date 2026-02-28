Savigliano: incontro pubblico “Per un giudice davvero terzo e imparziale e per una magistratura liberata dalle correnti”

Si è svolto giovedì 26 febbraio alle ore 18.30, presso la Sala Miretti di Palazzo Miretti a Savigliano (CN), l’incontro pubblico dal titolo “Per un giudice davvero terzo e imparziale e per una magistratura liberata dalle correnti”, promosso dal Comitato Sì Riforma in vista del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia.

Ad introdurre i lavori sono stati l’avvocato Laura Mana e l’avvocato Vladimiro Bertinetti. Ha moderato l’incontro l’avvocato Alessandro Ferrero, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo.

Relatori della serata il dott. Antonello Gustapane, Procuratore della Repubblica di Varese, e l’avvocato Piero d’Ettorre, penalista del Foro di Torino.

Nel corso del suo intervento, il dott. Gustapane ha illustrato i contenuti della riforma costituzionale, soffermandosi sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente e sull’istituzione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura. È stata evidenziata la distinzione funzionale tra giudice e pubblico ministero, il primo chiamato a decidere in posizione di terzietà e imparzialità, il secondo titolare dell’azione penale obbligatoria.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema delle correnti interne alla magistratura e alla necessità di superare dinamiche che, negli anni, hanno inciso sulla credibilità dell’organo di autogoverno. L’istituzione di due Consigli distinti e il ricorso al sorteggio per la loro composizione sono stati indicati come strumenti idonei a ridurre logiche di appartenenza e a restituire centralità al merito e alla neutralità tecnica.

Particolarmente incisivo l’intervento dell’avvocato Piero d’Ettorre, sostenitore dell’indipendenza della magistratura attraverso il voto favorevole al referendum. Nel suo contributo ha richiamato e letto stralci di autorevoli testi giuridici dedicati al tema della separazione delle carriere e del garantismo processuale, sottolineando come la terzietà del giudice rappresenti un presidio irrinunciabile dello Stato di diritto.

Hanno portato riflessioni istituzionali l’onorevole Monica Ciaburro (Fratelli d’Italia), il Consigliere regionale Claudio Sacchetto (Fratelli d’Italia), il coordinatore provinciale Wiliam Casoni (Fratelli d’Italia) e il consigliere Regionale Federica Barbero (Fratelli d’Italia). Quest’ultima, impegnata istituzionalmente a Bruxelles, ha inviato una nota di saluto e di invito al voto, partecipando calorosamente, seppur a distanza, all’iniziativa.

Erano presenti tra il pubblico il già senatore Marco Perosino, oggi esponente di Fratelli d’Italia, il vice coordinatore provinciale Roberto Russo (Fratelli d’Italia), il consigliere comunale di Savigliano Maurizio Occelli, il consigliere comunale di Saluzzo Nicolò Giordana, cofondatore del comitato territoriale SI Riforma Savigliano-Saluzzo, entrambi di Fratelli d’Italia, il presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Saluzzo, signor Ilio Piana, il presidente nazionale di Federcasa, sig. Marco Buttieri e l’avvocato Carla Sapino, presidente del comitato dell’associazione Panta Rei, da tempo attivamente impegnata nell’organizzazione di incontri e momenti di approfondimento su tutto il territorio sul tema del referendum.