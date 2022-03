“Virale” del cantante cuneese Matteo Romano è disco d'oro

“Virale è disco d'oro. Vi amo. Grazie”. L'annuncio di Matteo Romano corre sui social. Per il cantante cuneese un altro successo, dunque. E proprio con il brano che gli è valso il debuto e l'11° posto al Festival di Sanremo, in gara con i big.

Di quell'esperienza scrive: “Ho cercato di lasciare andare ogni aspettativa e ogni paranoia e ho pensato: 'È il mio momento e voglio godermelo, me lo devo e via, le parole mi sono uscite dalla bocca una dopo l’altra'. Me lo avevano detto tutti che sarebbe stato straordinario e così è stato”.

La certificazione FIMI (50mila copie vendute) va ad aggiungersi al trofeo dei Soundies Awards per il miglior videoclip tra tutti quelli in gara. E arriva dopo il successo di “Concedimi”, certificato disco d’oro, di platino e doppio disco di platino.

"Virale", di cui è anche coautore, con Dario Faini, Alessandro La Cava e Federico Rossi è un brano che racconta degli alti e bassi di un amore che non ti abbandona più, perché ti è entrato dentro, nonostante i momenti no. Virale, appunto.

A fine febbraio Matteo Romano ha partecipato alnche alla Milano Fashion Week, ospite di Emporio Armani che l'ha vestito durante l'esperienza sanremese: “Mi avete fatto sentire davvero speciale! Grazie di cuore al Signor Armani, che ho avuto l’onore di incontrare”.