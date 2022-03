Cuneo: è Giuseppe Lauria il candidato sindaco di "Italexit"

Anche Giuseppe Lauria - attualmente consigliere comunale e già cinque anni fa candidato sindaco - si unisce alla corsa per le elezioni amministrative della città di Cuneo, assieme alla compagine di Italexit (movimento politico fondato dal senatore Gianluigi Paragone).



La presentazione della candidatura e della sede fisica del movimento si terrà sabato 19 marzo alle 15 in via Castellani.

"Sono lusingato e spero davvero di riuscire a fare la mia parte, con le mie capacità e i miei limiti, senza deludere nessuno - ha detto Lauria, interpellato sulla candidatura - . Sono sempre stato dipinto come 'quello che divide' ma denoto la totale immobilità della compagine cittadina di centrodestra, sempre che a Cuneo esista davvero e sia mai esistita".

Lauria parla poi della sua adesione al movimento: "L'alleanza con Italexit si basa sui contenuti e sui rapporti personali, sulle relazioni tra me e alcuni soggetti del movimento. In questo mondo ormai cambiato del tutto una boccata di ossigeno, almeno sul modo di vedere e concepire le cose e sull'affrancamento da un mondo partito-centrico che ci ha tenuti oppressi sino a ieri, credo debba essere benvenuta".

"Siamo della partita, quindi, ma lo siamo sempre stati - conclude Lauria - . Speriamo di intercettare il voto dei delusi, dei tanti che alla scorsa tornata non sono andati a votare, un mondo spesso mai davvero considerato.Credo di essere stato l'unica vera opposizione in questo consiglio comunale, e adesso presentiamo un progetto alternativo a quello di 'sinistra-centro' che verrà inevitabilmente proposto dalla maggioranza".





Italexit è stata protagonista, nel corso degli ultimi mesi, di diverse manifestazioni di piazza a contrasto con le politiche adottate dal governo Draghi. Durante la conferenza stampa interverranno - oltre ovviamente a Lauria - Alessandro Balocco (segretario provinciale) e Luciano Bosco (segretario regionale).