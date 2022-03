Come risparmiare sull'abbigliamento: guida agli outlet

Per molte persone fare shopping non è soltanto una necessità, ma un piacevole passatempo, uno svago che il più delle volte si trasforma in un vero e proprio antistress per fuggire dai problemi quotidiani e dalla noia. Un pomeriggio di shopping di questi tempi però potrebbe anche rappresentare un sogno proibito per molte persone che a stento riescono ad arrivare a fine mese: quante volte vi siete ritrovate a dover rinunciare a una giornata di sano shopping con le amiche o a scegliere tra un capo d'abbigliamento e l'altro perché non potevate permetterveli entrambi?

Forse non avete mai preso in considerazione l'idea di fare i vostri acquisti in un outlet: spesso, per abitudine o per seguire le ultime tendenze, la maggioranza delle persone si reca direttamente al solito negozio di fiducia, incurante dei prezzi alle stelle dei nuovi arrivi e delle file interminabili davanti ai camerini. In realtà, gli outlet sono una valida alternativa al classico negozio che propone i nuovi arrivi a prezzi esagerati e vestiti scontati solo in determinati periodi: al contrario, negli outlet troverete invece capi d'abbigliamento a prezzi scontati non solo nel periodo dei saldi, bensì tutto l'anno.

Perché negli outlet si risparmia?

I capi d'abbigliamento che trovate negli outlet provengono da spacci aziendali o da rimanenze di magazzino, ma anche da acquisti in stock che derivano da fallimenti, il tutto ovviamente nuovo e ben conservato.Outlet come www.tendenzestore.com, ad esempio, propongono capi firmati di marchi come Adidas, Diadora, Yes zee, e molti altri, a prezzi davvero convenienti: potete trovare camicie da uomo della Lumberjack scontate al 70%, maglie da donna della Only a metà prezzo, scarpe Diadora al 30%, e molto altro.

In questi particolari storeè possibile acquistare po' di tutto: fare shopping all'outlet è come avere a disposizione tanti marchi e stili in un solo negozio, con la differenza che potreste trovare quell'abito firmato che prima non potevate permettervi, ad un prezzo stracciato! Non tutti hanno la possibilità di comprare abiti griffati, al contrario, sono relativamente poche le persone che possono concedersi questo lusso: l'outlet consente anche a persone che incassano uno stipendio modesto di acquistare abiti di marca a prezzi modici e accessibili tutto l'anno, senza ricorrere a rinunce o farsi assalire dai sensi di colpa. L'outlet si propone inoltre come un'ottima alternativa per fare acquisti per le occasioni speciali: se avete un matrimonio, una laurea o una cerimonia imminente e non volete spendere cifre esagerate, questa potrebbe essere la soluzione che fa per voi. Qui potrete trovare una varietà di griffe e di stili in grado di soddisfare le vostre esigenze in fatto di moda e soprattutto in fatto di economia.

Qualche consiglio per acquistare in sicurezza

Anche per lo shopping all'outlet però, è necessario seguire dei piccoli accorgimenti per effettuare degli acquisti davvero convenienti e non cadere vittima delle "truffe" di alcuni negozianti, o delle proprie disattenzioni:In primo luogo sarebbe bene tenere d'occhio il mercato, informarsi sui prezzi e sugli sconti nei vari outlet, compararli tra loro e con quelli dei negozi standard. In questo modo farete degli acquisti oculati e trasformerete il vostro shopping in un vero investimento che vi consentirà di risparmiare parecchio.

Se possibile, attivate una Fidelity Card: questa vi permetterà di ottenere ulteriori sconti e acquistare un numero maggiore di prodotti a prezzi davvero convenienti.Provate sempre i capi che volete acquistare: ciò vi consentirà di evitare spiacevoli sorprese una volta a casa e di tornare indietro per restituire la merce. Tenete presente che spesso gli outlet si trovano fuori città e che per risparmiare effettivamente anche sul carburante, sarebbe opportuno un solo viaggio di andata e ritorno. La scelta migliore sarebbe recarsi all'outlet più vicino o più conveniente dopo essersi informati bene sui prodotti e sugli sconti disponibili, così da trascorrere una sola giornata di shopping mirato in quel punto vendita. Questo non vi toglierà il gusto di fare shopping, al contrario, l'idea di pianificare i propri acquisti potrebbe rivelarsi un passatempo ancora più piacevole.

Ricordate di conservare gli scontrini: anche gli outlet consentono di cambiare la merce se difettosa o non adatta, ma per farlo sarà necessario presentare in cassa lo scontrino.Non aspettatevi prezzi da bancarella: abbiamo parlato di risparmio fino al 70% anche sui capi firmati, ma non cadete nel banale errore di pensare di poter trovare un abito griffato a prezzi da mercato. Ricordate che i prezzi dell'outlet sono inferiori per motivi che non riguardano la qualità del prodotto, ma altre caratteristiche come quelle citate all'inizio di questo articolo.

Pro e contro dello shopping all’outlet

Come in ogni ambito, vi sono pro e contro dello shopping all'outlet: certamente avrete meno possibilità di trovare le ultimissime tendenze, ma perché privarsi dell'opportunità di risparmiare su un paio di jeans di solo qualche mese prima, per acquistarne un altro appena uscito a prezzo pieno che potreste comunque trovare all'outlet scontato dopo poco tempo? La differenza in fatto di tempistiche è minima, ma in quanto a prezzo, la scelta di acquistare in un outlet è sicuramente più conveniente e adatta alle tasche della maggioranza delle persone. Outlet è senza dubbio sinonimo di risparmio ma ciò non significa rinunciare all'estetica o alla qualità: decidere di fare i propri acquisti all'outlet invece che al classico negozio è una scelta intelligente che vi consentirà di vestire con stile e senza sensi di colpa. E voi cosa scegliete? Siete pronti per i saldi tutto l'anno o preferite il vecchio caro negozio standard?