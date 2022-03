L'addio a Giuseppe Delmonte, pensionato Michelin e sempre attivo per la comunità:

Ieri l'ultimo saluto a Giuseppe Delmonte, pensionato Michelin deceduto improvvisamente all'età di 82 anni.

Giuseppe era amato da tutti per la sua disponibilità e il suo impegno per gli altri.

Sempre presente nell'organizzazione di eventi per attività sportive, sia al Michelin Sport Club, sia con la Pro Loco di Madonna dell'Olmo, dove viveva da oltre 50 anni. Era infatti originario della Liguria.

Faceva inoltre parte del gruppo della Protezione Civile Ana e del gruppo degli Alpini (di cui era referente per area verde della scuola della frazione). Era sempre presente in tante piccole iniziative. La sua improvvisa scomparsa ha destato grande cordoglio in tutta la comunità.

Lascia la moglie Doria, i figli Claudio, Isabella ed Ennio con le nuore, il genero, i nipoti e il fratello Mario.