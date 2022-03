Elezioni comunali, sempre più probabile l’Election Day il 12 e 13 giugno

Potrebbe arrivare nel fine settimana o al più tardi entro metà della prossima la decisione del Ministero dell’Interno sulla data delle elezioni comunali e per i Referendum sulla Giustizia. Questi ultimi, in base a quanto prevede la normativa, devono infatti svolgersi improrogabilmente entro una forbice compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.



I tempi tecnici portano ormai ad escludere la possibilità che si possa votare a fine maggio. Per questo prende sempre più corpo la possibilità che ci sia un Election Day per il 12 ed il 13 giugno, con il primo turno delle comunali accorpato ai Referendum.



Cinque sono i quesiti ammessi dalla Corte Costituzionale.



Si tratta – lo ricordiamo - di referendum abrogativi sul tema della giustizia: incandidabilità dopo la condanna (il referendum chiede di abrogare la parte della Legge Severino che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica di parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi); separazione delle carriere dei magistrati (lo stop delle cosiddette “porte girevoli”, impedendo al magistrato durante la sua carriera la possibilità di passare dal ruolo di giudice a quello di pm e viceversa); riforma Csm (un magistrato può candidarsi più facilmente al Csm); custodia cautelare durante le indagini (abolizione della reiterazione del reato tra i motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari); valutazione degli avvocati sui magistrati.



Le varie emergenze hanno finora impedito al Viminale di affrontare la questione elettorale, ma ora il decreto del ministro Lamorgese non potrà essere rinviato oltre.

Anche nel Cuneese si attende la decisione per avviare sui territori la vera e propria campagna elettorale.



19 i Comuni chiamati alle urne. I maggiori sono: Cuneo, Mondovì, Savigliano, Borgo San Dalmazzo, Racconigi, Barge e Bagnolo.