Addio a Gino Bertaina, colonna degli 'Amici di Borgo Nuovo'

Borgo San Dalmazzo piange un'altra colonna del gruppo 'Amici di Borgo Nuovo': a distanza di soli tre mesi dalla scomparsa di Giacomo Bernardi, è morto nella notte Luigi Bertaina, meglio conosciuto come 'Gino'. Aveva 84 anni ed era originario di San Chiaffredo di Busca. Prima dipendente al Mulino Cordero, poi all’Italcementi.

Ha avuto un malore, probabilmente un infarto, nella sua casa in via Bisalta.

Nel lontano 1984 aveva fondato, proprio insieme a Giacomo Bernardi, il gruppo che anima le attività del quartiere Borgo Nuovo. Amico del primo parroco don Luciano Pasquale, contribuì a consolidare la comunità di Gesù Lavoratore, collaborndo costantemente in parrocchia.

Lo ricorda il presidente 'Amici di Borgo Nuovo' Franco Ravera: “Perdiamo un'altra pedina importante, per noi è una vera batosta. Negli ultimi anni aveva qualche acciacco fisico dovuto all'età, ma non ci ha mai fatto mancare il suo supporto. È stato un vero e proprio pilastro del gruppo 'Amici'. Sempre presente e sempre disponibile. Il suo pensiero è sempre stato ascoltato. Ci teneva tanto al gruppo. Si occupava del montaggio dei padiglioni, delle tavole, dell'allestimento della cucina, ma stava anche ai fornelli. Poi era anche molto legato alla casa alpina di Murenz, un luogo che considerava 'casa'. Perdiamo un uomo di grande cuore”.

Bello anche il ricordo di Gerardo Matta, vicino di casa e componente del gruppo 'Amici': “Gino si faceva in quattro per tutti, non solo per la parrocchia e per il gruppo. Faceva volontariato e del bene anche fuori. Sempre disponibile, pronto a mettersi a disposizione per gli altri. Non ho mai visto una persona così, sempre pronto a dare una mano a qualcuno”.

Lascia la moglie Maddalena, il figlio Aldo con Merita, la nipote Sara, la sorella Margherita, il fratello Giacomo, e i parenti tutti

I funerali, provenienti dall'ospedale Santa Croce di Cuneo, saranno celebrati venerdì 25 marzo nella parrocchia di Gesù Lavoratore alle 15. Seguirà la tumulazione nel cimitero locale. Il rosario sarà recitato questa sera, giovedì 24 marzo alle 19, sempre nella chiesa di Gesù Lavoratore.