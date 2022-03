Barge avrà il suo ecomuseo, presentazione all'Itt

Verrà presentato ufficialmente lunedì 28 marzo alle ore 14,30, presso l’ITT Motion Technologies Innovation Center (sito in Località San Martino di Barge, in Via Molini n. 19) il costituendo ecomuseo “Ter.re Terre Resistenti”, promosso dal Comune di Barge in collaborazione con la Società ITT Italia S.r.l.

Questa nuova realtà prende corpo a partire dalle iniziative avviate dall’Amministrazione Comunale col progetto “Ter.Re Terre Resistenti”, afferente il bando promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo “Luoghi della Cultura 2018” e confluite nel progetto denominato “Cave.A – Monte Bracco Barge”, nell’ambito del bando promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo “In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori”.

Tale ecomuseo avrà la funzione di riconoscere, curare e gestire a trecentosessanta gradi il patrimonio locale, fondandosi sui pilastri fondamentali caratterizzanti il territorio bargese, quali: la memoria storica della Resistenza locale , particolarmente attiva e legata a figure eroiche di partigiani, donne e uomini, che con coraggio, sacrificio e generosità seppero guidare in vario modo la città di Barge nella lotta di liberazione dall’oppressione nazi-fascista; il paesaggio produttivo e storico del Montebracco , comprendente in particolare: le cave di quarzite bargiolina del Mombracco, decantata da Leonardo da Vinci nel suo Codice “G” - attualmente conservato all’Archivio Nazionale di Parigi - come pietra di qualità straordinaria: descritta “biancha come Marmo di Carrara senza macule”, i meleti , i vigneti ; il fenomeno della migrazione , di persone e merci, da Barge al mondo (le cui dinamiche sono oggetto di riflessione e valorizzazione sin dal 2020 nell’ambito del progetto culturale “Volver”, focalizzato sul rapporto di sinergia e legame tra il territorio e i Bargesi nel mondo);

l’ex Stazione Ferroviaria, storico luogo di transito, di partenze di persone e merci, attualmente in corso di restauro grazie al progetto “Stazione di Ri-partenza”, in parte finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino, nell’ambito del Bando “Luoghi della Cultura 2020”.

La presentazione sarà visibile sul canale YouTube a partire dalle ore 18,00 dello stesso 28 marzo 2022.