Scontro tra due mezzi a Morozzo: un'auto finisce fuori strada

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 giugno, a Morozzo.

Due veicoli, per dinamiche in fase di accertamento, si sono scontrati sulla strada provinciale 422, all'altezza di via Borgo Rosso.

In seguito all'impatto uno dei due mezzi è finito fuori strada, nel prato a lato della carreggiata ed è stato danneggiato anche un palo dell'illuminazione pubblica.

L'allarme è scattato poco dopo le 13.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo con i Vigili del Fuoco volontati di Morozzo per la messa in sicurezza dell'area, i Carabinieri di Morozzo per i rilievi del caso e il personale sanitario del 118. Non si conoscono al momento le condizioni di eventuali feriti, oltre al soccorso stradale per la rimozione dei veicoli incidentati.