“Compravo da lui la cocaina per 80euro al grammo”: presunto pusher a processo

"L’ho conosciuto nel 2018. Mi procurava la cocaina per circa 70-80 euro al grammo. Ci saranno state circa 80 cessioni, ma molte altre avvenivano tramite una terza persona. Il segnale era ‘ci vediamo per un caffè?'.

I nostri incontri avvenivano un po’ ovunque. Ho un debito con lui di circa 4mila euro. Quando sono stato fermato dalla Polizia e mi hanno portato in Questura la perquisizione ha dato esito negativo perché lui non mi aveva dato niente quella volta. Diceva che stavo esagerando. Da quella volta ho deciso di interrompere i rapporti con lui".

Questo quanto riferito da un testimone nel processo a carico di A.B., un uomo di origini albanesi, sotto accusa davanti al tribunale di Cuneo per spaccio continuato di sostanze stupefacenti.

Durante l’udienza sono stati ascoltati alcuni testimoni del pubblico ministero, che hanno confermato di aver acquistato cocaina dall’imputato nel 2019.

Stando a quanto emerso dalle dichiarazioni, le cessioni sarebbero avvenute in alcuni locali in centro Cuneo e in periferia.

Il 29 aprile, il prosieguo dell’istruttoria.