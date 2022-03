Proroga scadenza dei bonus unifamiliari, Gastaldi (Lega): "Passo avanti in posiivo"

"Bene l'apertura del Governo alla proroga del cosiddetto 'superbonus unifamiliari', che prevede che siano completati almeno il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022. Pur con tutte le cautele del caso, il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, ha confermato, rispondendo a un'interrogazione in commissione Finanze di tutti i deputati della Lega, che questa misura sarà inserita nel primo provvedimento utile dopo l'approvazione del Def".



Così in una nota Flavio Gastaldi, deputato Lega e sindaco di Genola, che valuta la posizione del ministero come "un passo avanti positivo anche per recuperare almeno i due mesi di stop forzato per la questione della tripla cessione dei crediti".



"Per la Lega - conclude la nota - la proroga del 30 giugno unita all'aumento esponenziale del costo delle materie prime in edilizia richiedono un pronto intervento del Governo. Il settore non può fermarsi ora".