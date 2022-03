Unifarma Distribuzione Spa a Fossano, eletto Alessio Coniglio (già rsa Filcams Cgil)

RLS "UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA" di FOSSANO : eletto ALESSIO CONIGLIO (già RSA FILCAMS-CGIL)



Le Segreterie Provinciali di FILCAMS-CGIL e FISASCAT-CISL di Cuneo unitamente alla Rappresentanza Sindacale Aziendale, nella giornata del 30 marzo, hanno indetto e svolto le elezioni per il rinnovo periodico della carica di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.



E' stato eletto Alessio Coniglio.

Le Segreterie Provinciali dichiarano : " Nel ringraziare Salvatore Putzulu, RLS uscente, per il lavoro svolto in questi anni ed augurandone altrettanto ad Alessio, riteniamo importante evidenziare il dato positivo dell'alta affluenza al voto dei dipendenti presenti in servizio (91%). Il coinvolgimento e la partecipazione delle maestranze rappresentano elementi chiave su cui è necessario che tutte le parti coinvolte puntino l'attenzione per affermare l'importanza della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"