È Domenico Manuello il 59enne vittima dell’incidente sul lavoro a Roascio

È Domenico Manuello, 59 anni, la vittima dell’incidente sul lavoro di questo pomeriggio a Roascio.

L’uomo si trovava in un cantiere di frazione Sant’Anna, impegnato in opere di costruzione di un’abitazione privata. Ad un certo punto, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e dei tecnici dello Spresal, è caduto da un ponteggio.

L’uomo si trovava a 4-5 metri da terra. Nella caduta, è caduto violentemente su un muretto sottostante, riportando gravi traumi. Sul posto è intervenuta prontamente l’emergenza sanitaria territoriale 118, con l’elisoccorso, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Mondovì e Ceva.

Manuello era residente a Ceva. Qui era alle dipendenze di una ditta edile locale: lo scorso anno, a luglio, era stato premiato dalla Cassa Edile di Cuneo per i suoi 25 anni di lavoro.