Oroscopo di Corinne: la settimana dall'8 al 15 aprile

ARIETE: Trovandovi in una fase di stallo non saprete che pesci pigliare riguardo una delicata faccenda, una questione di cuore, un’incombenza o una scelta ma, di punto in bianco, si accenderà la lampadina e le appannate idee si schiariranno a vantaggio di un mutamento andante bene per tutti… Un guizzo d’ansia colpirà a tradimento quando accadranno cose che non vi aspettavate e entro Pasqua taluni nativi varieranno un programma o cancelleranno un appuntamento.

TORO: Con gli ultimi sprazzi di un Marte ostile i disguidi traboccheranno... Un buon stratagemma sarà quello di non infuriarvi, ribattere adeguatamente alle pretese di impertinenti maleducati e far valere diritti negati. Al fine di riequilibrare un rapporto interpersonale accantonate l’orgoglio tendendo la mano a chi, pur non dimostrandolo, vi vuole un fracco di bene. Una anomala dichiarazione o strampalata comunicazione vi strabilierà. Per Pasqua organizzatevi in tempo!

GEMELLI: Malgrado la perspicacia non vi faccia difetto tribolerete ad afferrare le intenzioni altrui in quanto taluni fatti verranno esposti in una maniera talmente confusa dal tribolare a metterne insieme i tasselli. Non altresì da escludere dei bisticci con qualcuno per questioni pratiche, assurdità o conflittualità. Se ipotizzate che le cose vadano storte sappiate che posizionare, il prossimo venerdì, delle foglie di ulivo in entrata porterà benessere e serenità. Sabato squinternato.

CANCRO: Con il primo quarto di Luna che il 9 aprile si forma nella vostra costellazione avrete un diavolo per capello restando sulle spine finché un ragguaglio non verrà dato… Mai dire mai è il motto che si addice a chi non avrebbe mai supposto potessero capitare delle cose più sbalorditive delle sorprese dell’uovo di cioccolata. Le giornate comunque saranno movimentate ma presto potrete riposare! Fortuna da eccitare mettendo al Lotto numeri inventati e programmini pasquali subenti interferenze.

LEONE: Siamo solo di passaggio in una dimensione terrena dove non val la pena arrabbiarsi, penare, boccheggiare: imparate a soprassedere su tante meschinità e ad assaporare le minute stille di appagamento che le monelle stelle spruzzeranno sul vostro cammino. Diciamo che la settimana sarà alquanto turbolenta specie per quanto concerne famiglia, lavoro, conoscenze, soldini ma poi verso Pasqua avrete modo di riscattarvi a patto di evadere dalle solite quattro mura!

VERGINE: Causa l’opposizione di Giove tutto sembra andare talmente storto dal buttarvi in pasto al disfattismo…La carretta la dovete ancora tirare ma non per molto: di punto in bianco, dalla nebbia delle improbabilità, affioreranno delle combinazioni da cogliere al balzo e delle impensate novità. Se giù di carreggiata sappiate che scambiare quattro ciance con veri amici rinfrancherà mentre in occasione della ormai imminente Pasqua programmate un bel combino o un viaggetto.

BILANCIA: La brezza primaverile, abbinata agli attuali movimenti planetari, ravviverà la routine sollecitando ad esprimervi con grinta, vigoria e creatività. Passo dopo passo, pian pianino, raggiungerete gli obiettivi prefissati pur dovendo però ancora passare attraverso il vaglio di una prova da superare. Apprestatevi inoltre ad una Pasqua singolare e non scordate di porgere un omaggio a chi vi ha aiutato nei momenti di difficoltà. Fattibile pure che riceviate un invito da non rifiutare!

SCORPIONE: La settimana appare scorrevole e lineare a parte un inghippo atto a disturbare leggermente la quiete... Giocate bene le vostre carte in fatto di quattrini, amore e professione: certi treni passano raramente e perderli sarebbe imperdonabile… Un neo sarà costituito da perpetui rompiscatole, un leggero acciacco, la propensione a spaccare oggetti o un passeggero contrasto col partner. Riceverete presto un dono da ricambiare e per Pasqua pensate in anticipo che cosa fare!

SAGITTARIO: Le stelle illumineranno la strada di chi anela ribaltare situazioni opprimenti od aggiungere colori sgargianti al quadro della quotidianità. Sfruttate le vostre capacità e guardatevi da un marpione incline a raccontare bubbole o a sbraitare senza motivazione mandandolo definitivamente a cantare in un altro cortile. Novelle conoscenze per fanciulli, mal maritati o donzelle. Weekend imprevedibile come le prossime festività! Recupero di soldini o entrata inaspettata.

CAPRICORNO: L’opposizione del primo quarto di Luna rende pesantucce le giornate quasi doveste prendere delle decisioni, escogitare degli stratagemmi al fine di contrastare un imprevisto, sostenere una personcina in difficoltà e non prendervela troppo per una questione che alla fin fine si risolverà. Due strani eventi vi lasceranno col fiato in sospeso, scamperete una rogna e in previsione della Pasqua comincerete a programmare qualcosa di carino! Domenica festaiola.

ACQUARIO: Ma che ciclo spossante state attraversando! Le stelline sono talmente dispettose dal porvi dinanzi a problematiche richiedenti determinazione e sopportazione. L’arcana sorte sembra dilettarsi a sparpagliare imbarazzi ma non disperate: nulla dura in eterno, neppure quei foschi pensieri che attanagliano la mente anche se, strada facendo, incrocerete dei tipi molto strampalati. Corrucci per un congiunto e preparativi per una prossima Pasqua assai singolare.

PESCI: Per i più sfigati o per chiunque abbia saggiato note stridenti stanno per arrivare i cosiddetti tempi migliori: aprite quindi lo scrigno della speranza e brindate all’ostacolo sormontato e a tutto ciò che sta per accadere! Amici da contattare per un aperitivo, un caffè, cenetta o pizzetta. Stanchezza nelle ore mattutine e fine settimana super movimentato per chi attua in ambienti pubblici o commerciali. Per Pasqua, se non avete voglia di cucinare, prenotate in un ristorantino.

E che in alto, nel cielo, brilli più bella e luminosa che mai la stella della pace!