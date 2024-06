Domani a Manta i funerali di Susan Forster, moglie del Conte Carlo De Rege

Era mancata lo scorso 30 dicembre negli Stati Uniti Susan Forster dove risiedeva con il marito Carlo De Rege, figlio della contessa Elisabetta De Rege Provana che nel 1985 aveva donato il Castello di Manta al Fai (Fondo ambiente italiano).

Aveva 77 anni e il suo ultimo desiderio, espresso durante la malattia, era stato quello di essere sepolta nella tomba di famiglia dei Conti De Rege Thesauro di Donato che si trova nel cimitero del paese ai piedi del Castello.

Domani, sabato 15 giugno si terrà il funerale, alle 10, nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Manta.

Il Marito Conte Carlo De Rege la ricorda con affetto: "Susan era una persona che apprezzava profondamente tutti coloro che la circondavano, e a sua volta era amata da tutti. Nutriva un amore sconfinato per Manta fin da quando l’ho portata qui per la prima volta. Negli Stati Uniti, dove ci siamo conosciuti, appena sposati abbiamo vissuto nel New Jersey, qui insegnava con passione nei corsi di 'economia domestica'. Successivamente ci siamo trasferiti a New York e in questi ultimi 12 anni nello Stato del Vermont, dove è mancata 5 mesi e mezzo fa”.

Con il marito Carlo lascia i figli Francesco e Chiara e le rispettive famiglie che vivono negli Stati Uniti.

Silvia Cavallero, property manager del FAI, assieme alle delegazioni di Saluzzo, Savigliano e Cuneo esprimono profondo cordoglio per la morte della signora Susan.

A loro si associa il sindaco di Manta, Ivana Casale, insieme ai consiglieri e all'amministrazione comunale.

Le eventuali offerte donate in ricordo della signora Susan saranno devolute all’asilo di Manta.

(Iban: IT23G0503446770000000017970)