Al via la 400 del marchesi: una pedalata nel cuore del Piemonte che unisce Saluzzo e Casale Monferrato

Al via la 400 DEI MARCHESI: una pedalata nel cuore del Piemonte, unendo le capitali del Piemonte medioevale: Saluzzo e Casale Monferrato.



La manifestazione, una randonnèe, è valida come prova di campionato

nazionale e fa parte del NordOvest Challenge Rando 2022. Inoltre è omologata come BRM (Brevets Randonneurs Mondiaux) e vale come

prova di prequalificazione per la Parigi-Brest-Parigi del prossimo anno.





La partenza da Saluzzo sarà nella Città Alta, presso il Tastè Bistrot in Salita al Castello, 9 Aprile dalle 14 alle 15.



0 - 100 km : La parte più impegnativa, dopo un avvio totalmente

pianeggiante con una stupenda vista su buona parte dell'arco alpino

sovrastato dalla piramide del Monviso e su strade in grande parte

secondarie ci avviciniamo a Torino. Qui inizia la parte impegnativa,

prima la salita al Colle della Maddalena, con rampe a doppia cifra, e

poi, dopo una bella strada panoramica in quota si arriva alla Basilica di Superga. Si scende verso Chieri e la pianura dell'astigiano.



100 - 200 km: Inizia la parte ondulata del percorso in direzione di

Asti, passando per le colline del Roero e poi del Monferrato per

arrivare ad Alessandria. Da Alesandria si va in direzione Valenza. Prima di Valenza ultima salitella degna di nota 4 km che iniziano dolci , ma con un ultimo km di nuovo a doppia cifra.



200 - 300 Km : Da Valenza si arriva a Casale Monferrato - controllo nel centro storico - e da qui si costeggia il Po verso Chivasso e Torino, con gli ultimi 25 km piacevolmente ondulati



300 - 400 Km : Torino !! Si attraversa il centro arrivando dalla Gran

Madre, con il Monte dei Cappuccini. Si passa il PO e Piazza Vittorio

Veneto. Da qui si passa in Piazza Castello, in Via Roma, Piazza San

Carlo poi la stazione di Porta Nuova, uscendo dal centro da Corso

unione Sovietca fino al Castello di Stupinigi.Si arriva a Pinerolo e da qui attraverso una leggera serie di saliscendi si attraversano

Bricherasio, Bagnolo Piemonte e Barge, poi una dolce pianura per una

trentina di km porta all'arrivo di Saluzzo.



La manifestazione, è organizzata dalla Monviso Bike, Societa' sportiva con sede a Cavour che raccoglie ciclisti di tutte le nostre vallate.