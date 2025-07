Giovedì 24 luglio a Villa Belvedere a Saluzzo il teatro si fa emozione con il gruppo “Le Nuvole”

Giovedì 24 luglio, alle 21, il terrazzo nel parco di Villa Belvedere Radicati sulla collina di Saluzzo (in via San Bernardino 17) ospiterà, per la rassegna "BelVedere in scena", il gruppo dei ragazzi e delle ragazze del gruppo “Le Nuvole” con lo spettacolo teatrale "Albeggia il tramonto" per la regia di Mario Bois. Idea e testo sono di Lamberto Giannini, con la collaborazione di Rachele Casali.

Saluzzo è la seconda data italiana della performance, che unisce i testi di Lamberto Giannini (regista di “Up and Down”, rappresentazione con Paolo Ruffini e attori con sindrome di Down, con decine di repliche in tutta Italia) ai movimenti scenici, alla danza, alle bandiere, al cheerleading, all’improvvisazione degli attori in un viaggio che questo spettacolo compirà, partendo proprio dal Piemonte.

"Le Nuvole" permettono di volare raccontando allo spettatore, attraverso l’energia e l’empatia della disabilità, la totale assenza di filtri tra attori e pubblico. Gli atleti del gruppo, rispetto alla disciplina del cheerleading, si sono aggiudicati il titolo di “campioni nazionali” e, per tre volte, quello di “campioni europei”. Inoltre, dopo la nomina da parte dello CSEN Team Italia CheerAbility, “Le Nuvole” rappresenteranno la nazionale italiana a dicembre a Tatasaki in Giappone. Nelle discipline di bandiere e tamburi si sono aggiudicati due volte il titolo di campioni nazionali.

Questi i protagonisti in scena a Villa Belvedere.

Attori teatrali: Alex Anghilante, Serena Bellucci, Laura Camperi, Davide Caroti, Simona Centonze, Matteo Cosio, Gianfranco Lai, Alessio Marchiò, Marco Monge, Chiara Sasia, Diego Testa

Coreografia con bandiere: Alex Anghilante, Davide Caroti, Chiara Sasia

Accompagnano le bandiere i Tamburi: Serena Bellucci, Laura Camperi, Matteo Cosio, Gianfranco Lai, Marco Monge, Diego Testa.

Portastendardo: Alessio Marchiò. Damigella con fiori: Simona Centonze.

Cheerleading: Alex Anghilante, Serena Bellucci, Laura Camperi, Davide Caroti, Simona Centonze, Matteo Cosio, Gianfranco Lai, Marco Monge, Chiara Sasia, Diego Testa.

Durante la serata sarà disponibile il servizio bar a cura del Caffè Stradivari.

Chi lo desidera potrà degustare un piatto di insalata di pasta e un dolce, a 10 euro, su prenotazione, al numero WhatsApp 0175-46441.

Biglietto d’ingresso: 10 euro; ridotto: 8 euro per associati "Arte, Terra e Cielo"; ridotto speciale: 5 euro per minori di 18 anni.

Info e prenotazioni sul sito: villabelvedereradicati.it o in mail ai seguenti indirizzi:

associazione.arteterracielo@gmail.com - info@villabelvedereradicati.it

Tel. 351-5718472.