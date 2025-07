Parigi vi aspetta: viaggio organizzato dalle Parrocchie e Cappelle di Boves

Un’occasione unica per scoprire o riscoprire le meraviglie della Ville Lumière. Dal 23 al 25 ottobre le Parrocchie e Cappelle bovesane organizzano un affascinante viaggio a Parigi, la città dell’arte, della cultura e del romanticismo per eccellenza.

Il programma prevede un itinerario che toccherà i luoghi simbolo della capitale francese: dalla maestosa Notre Dame, recentemente ristrutturata e riaperta al pubblico, al suggestivo Sacre Coeur che domina la città dall’alto di Montmartre. Non mancheranno tappe alla celebre Tour Eiffel, simbolo incontrastato di Parigi, e una rilassante navigazione sulla Senna, per ammirare la città da una prospettiva unica e suggestiva.

Il viaggio sarà comodo e pensato per tutti: partenza in treno da Torino con trasferimento in autobus da Boves, Cuneo e altre località vicine, per rendere l’esperienza ancora più semplice e accessibile.

Un’opportunità per vivere tre giorni all’insegna della bellezza, tra cultura, storia e momenti di convivialità, in compagnia di un gruppo unito e accogliente.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 335 8150757. Non lasciarti sfuggire la possibilità di vivere la magia di Parigi in autunno!