Rimorchio carico di maiali si ribalta a Lagnasco: morti dieci animali

Tragico incidente questa mattina a Lagnasco, sulla provinciale 133, dove si è ribaltato un rimorchio carico di maiali.

Purtroppo, una decina di loro non ce l'ha fatta. Alcuni sono morti subito, per altri è stato necessario l'abbattimento, in quanto gravemente feriti.

La strada è stata a lungo chiusa, per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto i vigili del fuoco di Saluzzo, i carabinieri, i veterinari e i tecnici della Provincia e un'autogru del soccorso, per la rimessa in strada del mezzo ribaltato.