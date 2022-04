Sfida a due a Borgo? Borgogno sarebbe candidato con il sostegno di Beretta e Giordano

Sembrava doversi defilare definitivamente dalla politica e invece pare che ridiscenderà in campo in pompa magna.

Parliamo di Marco Borgogno che ieri sera, durante un incontro sul futuro delle elezioni borgarine, avrebbe ricevuto l'investitura a candidato sindaco con l'appoggio dell'attuale primo cittadino Gian Paolo Beretta, della lista di maggioranza "Impegno per Borgo", del consigliere di minoranza Piermario Giordano, con la benedizione di Forza Italia e Fratelli d'Italia.

A sostenerlo una lista civica.

Pare che Borgogno, 79 anni, già sindaco per quattro mandati, si fosse presentato all'incontro da spettatore, con l'intenzione di lasciare tutto. Invece ora starebbe seriamente pensando all'idea di sfidare la ex vicesindaca Roberta Robbione con una coalizione forte alle spalle.

A Borgo sarà dunque una corsa a due? Resta sempre l'incognita Pierpaolo Varrone. Resterà defilato dalla politica come ha fatto in questi ultimi 10 anni o si rimetterà in gioco?