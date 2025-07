Cuneo Mia presenta due interpellanze per migliorare viabilità e servizi nei quartieri

Il gruppo consiliare Cuneo Mia, rappresentato dal consigliere Claudio Bongiovanni, annuncia la presentazione di due interpellanze nel prossimo consiglio comunale finalizzate a migliorare la qualità della vita e la vivibilità in città.

La prima interrogazione riguarda il traffico e le alberature di viale Angeli, dopo l’apertura al traffico veicolare. Le associazioni ambientaliste e alcune forze politiche hanno segnalato nuovi intasamenti soprattutto nelle aree antistanti il parco giochi e la zona della Resistenza. Pur apprezzando il tentativo di rinfoltire il verde con nuovi alberi, Bongiovanni sottolinea che una quota significativa di piantumazioni non è riuscita ad attecchire.

Ecco perché chiede all’amministrazione se sono previste nuove misurazioni del traffico per valutare concretamente gli effetti delle modifiche e se si intende richiedere a ARPA l’installazione di una centralina mobile per il monitoraggio dell’inquinamento in una zona particolarmente critica. L’interpellanza include anche richieste su eventuali nuovi reimpianti e sulla copertura finanziaria delle spese previste.

La seconda interpellanza si concentra su una necessità evidenziata dagli abitanti del quartiere Donatello: l’installazione di una casetta di distribuzione dell’acqua, un servizio già presente in altri quartieri e frazioni di Cuneo come San Paolo, viale Angeli, San Rocco Castagnaretta, Madonna dell’Olmo e altri.

Nonostante le ripetute richieste raccolte anche dal comitato di quartiere, ad oggi non vi sarebbero novità in merito. Bongiovanni chiede quindi all’amministrazione se esiste la possibilità concreta di dotare Donatello di questo servizio e quali potrebbero essere i tempi e le modalità per realizzarlo, in collaborazione con la comunità locale.