Sbostats, le statistiche a portata di smartphone

Il legame tra statistiche, smartphone e calcio è sempre più stretto ed è facile capire il motivo. Tutto dipende dall’evoluzione dell’approccio allo sport da parte dei tifosi e dalle previsioni sportive legate alle scommesse.



Se è vero che il mondo del calcio è sempre lo stesso con le sue regole, i suoi tempi, le sue peculiarità, è altrettanto vero che l’uso di software precisi e matematici, ben impostati e regolamentati, sta perfezionando il settore delle scommesse sportive. Fatto che ha aperto le porte a servizi digitali di database di dati statistici e pronostici, via via più realistici e precisi.



È tutto possibile grazie ad una serie di algoritmi che lavorano per il cliente, finalizzati al raggiungimento del suo obiettivo, una volta impostato. Non si tratta di servizi che si limitano a curare e gestire scommesse sportive, ma veri e propri assistenti personalizzati che, grazie a strumenti matematici e tecnologici, sono in grado di fornire previsioni sportive scrupolose.



Nel dettaglio, in Italia sta ampliandosi l’uso di Sbostats, piattaforma di analisi statistica user friendly, utile per scegliere il proprio pronostico e scommettere in modo consapevole e razionale, considerando i dati messi a disposizione dalla piattaforma, le quotazioni iniziali dei maggiori bookmaker mondiali, le possibilità verificabili e l'andamento live delle partite. Il tutto a portata di clic, sia che si usi un computer, sia una app.

Come funziona Sbostats?

Il funzionamento di Sbostats è semplificato da un’interfaccia molto intuitiva e informativa che consente l’elaborazione della schedina calcistica con la migliore formazione possibile.

L’accesso e la navigazione sono gratuiti, così come lo è la possibilità di prendere visione di pronostici di tutti i mercati. Non serve registrarsi o inserire dati personali a meno che non si voglia optare per l’acquisto di un abbonamento, rinnovabile in automatico oppure manualmente. La scelta è libera. L’abbonamento ha il vantaggio di consentire la visualizzazione dei risultati dell’algoritmo nel servizio Match Analysis.

Una volta selezionato l’evento sportivo di proprio interesse, si mostrano tutti i risultati e relative frequenze storiche. Per ogni partita, la piattaforma evidenzia le quote iniziali assegnate ai segni 1, X e 2. La minore è la favorita e indicata con il colore verde, in modo da spiccare rispetto alle altre. Per accedere alle statistiche di quel match, è sufficiente cliccare sul pulsante denominato “stats” e verificare tutti i mercati disponibili.



Il tempo in cui la schedina si giocava al bar con gli amici, tra una bibita e l’altra, è superato se si vuole optare per una scelta più attenta ai risultati ottenibili. Oggi, in un certo senso, anche i numeri giocano a calcio. Ogni risultato delle partite è tracciato dal software la cui memoria storica consente l’elaborazione di un risultato futuro basato sui fatti e sui numeri.



Calcio e IA

Il calcio, oggi, non si gioca solo in campo, ma prende piede, sempre di più e con maggior interesse, nel mondo delle statistiche sportive dove, alla eventuale mancanza di conoscenza dello sport e delle sue regole da parte dell’utente, sopperisce l’elaborato calcolo matematico del sistema informatico.

I pronostici, in breve, non sono più dettati dalla passione o dalla fede verso una squadra, quella del cuore, ma da algoritmi che generano la soluzione più facilmente concretizzabile. Sono lo studio, la matematica, il calcolo delle probabilità, la statistica, in una sola sigla, l’IA, l’Intelligenza Artificiale, a leggere, e comprendere, gli incontri, gli arbitraggi, i movimenti dei singoli giocatori, assegnando ad ogni azione un punteggio, un numero. Questo numero fa la differenza tra un approccio consapevole al mercato e uno azzardato!

La branca di giocatori sportivi “fuori dal campo” dediti ai pronostici è, ormai cosciente dell’importanza di utilizzare software altamente performanti che, grazie a una serie di calcoli dettagliati e minuziosi, generino dati indispensabili per la riuscita del proprio intento. Hi tech al servizio del gioco, ma soprattutto del giocatore.

Cambia, quindi il rapporto con lo sport che diventa anche ricerca di informazioni, aspetto tipico di questo periodo e dell’attuale società. Proprio per questo, siti, servizi digitali di pronostici e scommesse sportive, sono ricchi di sezioni e colonne che offrono dati di varia tipologia, dai minuti di gioco, ai gol, ai tackle, etc. Più le informazioni sono articolate e presentate in modo chiaro, maggiori sono le possibilità di stilare una schedina lungimirante.