A Busca, dal 1° maggio, cessa l'attività il dottor Silvio Rovera

Il Dr. Silvio Rovera, Medico di Medicina Generale a Busca, cesserà la propria attività il 1 maggio prossimo.

Gli assistiti in carico al medico dovranno recarsi presso gli sportelli dell’ASL CN1 muniti di documento d’identità, tessera sanitaria, codice fiscale e delega (nel caso in cui non si presenti l'interessato) al fine di effettuare una nuova scelta nei confronti di un Medico di Medicina Generale tra quelli disponibili nel distretto.

Si ricordano gli orari degli sportelli del Distretto Sud-Ovest

SEDI SPORTELLI e ORARI di APERTURA CUNEO – Via C. Boggio 12 dal lunedì al venerdì h. 8.00/17.00 BORGO S. DALMAZZO – Piazza don R. Viale 2 dal lunedì al venerdì h. 8.00/12.30 PEVERAGNO – Via Piave 25 mercoledì e venerdì h. 8.00/11.30 CHIUSA PESIO – Via G. Mauro 8 lunedì h. 8.00/11.30 DEMONTE – Via Perdioni giovedì h. 8.30/12.00 DRONERO – Via Pasubio 7 dal lunedì al venerdì 7.30/12.00 CARAGLIO – Via Valgrana 6 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 7.30/11.30 c/o Presidio Sanitario zona retrostante Poliambulatorio CERVASCA – Piazza Bernardi 12 lunedì 14.00/16.00 - martedì e giovedì h. 8.00/12.30 BOVES – Via Castel di Godego 6 Dal lunedì al venerdì 8.00/13.00 – martedì e giovedì 14.00/16:30 BUSCA – Corso Giolitti 33 dal lunedì al venerdì 8.00/12.30

E’ anche possibile effettuare la scelta online se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte.

In via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al COVID-19, sarà possibile trasmettere via e-mail le eventuali richieste di scelta MMG, unitamente ad un documento di identità al seguente indirizzo: segreteria.sportellocuneo@aslcn1.it