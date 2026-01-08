 / Attualità

Attualità | 08 gennaio 2026, 10:04

Cuneo, il dottor Giuseppe Lauria nominato direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera "Santa Croce e Carle"

Al direttore del Dipartimento di Emergenza l'incarico sino al prossimo 28 febbraio. Il commissario Tranchida: "Fondamentale fare squadra in questa fase di transizione"

Da sinistra, Lauria e Tranchida

Il dottor Giuseppe Lauria, direttore del Dipartimento di Emergenza e delle Aree Critiche dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, è stato nominato oggi, giovedì 8 gennaio, dal commissario straordinario Livio Tranchida, direttore sanitario di Azienda, facente funzione incarico con durata fino al 28 febbraio prossimo.

Ringrazio il dottor Lauria – dichiara Livio Tranchida per la disponibilità ad assumere un incarico, la cui attribuzione è stata condivisa dal collegio di direzione, di ulteriore responsabilità in questo particolare momento. Sono certo che la professionalità e l’esperienza che lo contraddistinguono, unitamente alla profonda conoscenza dell’Azienda, saranno elementi preziosi nell’esercizio del nuovo incarico che affiancherà le responsabilità di direttore DEA e del dipartimento di Emergenza e Aree Critiche.  

In questa delicata fase è fondamentale fare squadra tutti insieme e il dottor Lauria, in questo senso, rappresenta un elemento di garanzia e rassicurazione per una positiva transizione verso il prossimo futuro.

cs

