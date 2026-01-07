Indennità di pronto soccorso, Nursing Up Piemonte: "Non solo un contributo economico, ma un segnale chiaro di valorizzazione e tutela del personale"

Più soldi e maggiore tutela per chi salva vite ogni giorno. La Segreteria Regionale Nursing Up Piemonte comunica che, in data odierna, si è conclusa la trattativa regionale riguardante la rivalutazione economica dell’indennità di pronto soccorso e l’esenzione della stessa al personale del sistema di urgenza-emergenza territoriale (SEST 118).

«Questo accordo rappresenta un riconoscimento concreto del lavoro dei nostri professionisti in prima linea. - afferma Claudio Delli Carri, segretario regionale Nursing Up Piemonte - L’indennità non solo un contributo economico, ma un segnale chiaro di valorizzazione e tutela di chi affronta ogni giorno situazioni di emergenza ad alto rischio. Con questa intesa si garantisce equità tra le aziende e riconoscimento della specificità dei ruoli».

La Regione Piemonte, insieme alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità firmatarie del C.C.N.L. 2022-2024, ha definito le linee guida per il riparto tra le Aziende Sanitarie Regionali delle risorse destinate all’indennità di Pronto Soccorso per il triennio 2024-2026.

L’indennità, introdotta dall’art.1, comma 293, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, ha l’obiettivo di riconoscere le condizioni particolarmente gravose cui è sottoposto il personale della dirigenza medica e del comparto sanitario nei servizi di pronto soccorso, in ragione dell’effettiva presenza in servizio. Le successive disposizioni legislative nazionali hanno incrementato le risorse disponibili, portando a livello nazionale importi rispettivamente di €203.000.000,00 per il 2024, €238.000.000,00 per il 2025 e €273.000.000,00 a decorrere dal 2026.

Per la Regione Piemonte, le risorse assegnate ammontano a €16.885.540,00 per il 2024, €19.796.840,00 per il 2025 e €22.708.140,00 per il 2026, comprensive degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Per l’anno 2024, le dimensioni economiche già assegnate alle Aziende Sanitarie Regionali, pari a €11.387.738,41, restano confermate; la restante somma di €5.497.801,59 sarà ripartita applicando il coefficiente percentuale definito dal verbale, con un correttivo perequativo volto a far fronte ai maggiori costi derivanti ad alcune Aziende.

«La rivalutazione economica dell’indennità e la sua estensione al personale dell’urgenza-emergenza territoriale costituiscono un passo significativo verso una maggiore equità di trattamento e una valorizzazione concreta del lavoro svolto nei servizi di emergenza», sottolinea Delli Carri.

L’accordo estende l’indennità anche al personale sanitario del SEST 118, limitatamente a coloro che svolgono attività clinico-assistenziale, includendo le funzioni di centrale operativa e gli interventi sanitari mediante mezzi di soccorso terrestri e aerei.

Questa estensione si basa sulla comunanza di disagio lavorativo e sulla continuità assistenziale garantita fino al trasferimento del paziente in pronto soccorso, in linea con quanto previsto dalla legge nazionale.

«L’indennità di pronto soccorso è molto più di un contributo economico: è il segnale che la Regione Piemonte attribuisce valore e tutela a chi ogni giorno affronta situazioni di emergenza ad alto rischio. Seguiranno comunicazione di dettaglio in merito alle modalità applicative e alle tempistiche di attuazione dell’accordo. Continueremo a impegnarci affinché tutti i lavoratori aventi diritto ricevano l’indennità in mondo equo e secondo le disposizioni legislative e contrattuali», conclude Delli Carri.