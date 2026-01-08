LILT Cuneo, al via le visite di prevenzione oncologica per donne e uomini

Con l’inizio del nuovo anno la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Cuneo riprende le attività dedicate alla diagnosi precoce oncologica, con nuove disponibilità nel mese di gennaio.
L’iniziativa prevede: prevenzione donna (diagnosi precoce con supporto di ecografie per seno e utero) e prevenzione uomo (diagnosi precoce urologica).
“La prevenzione è fondamentale per non ammalarsi: intercettare precocemente eventuali segnali, anche in assenza di sintomi, può fare la differenza”, ricorda la LILT di Cuneo.
Sono disponibili posti nel mese di gennaio.
Per prenotazioni e informazioni: telefono: 0171/697057; email: cuneo@legatumoricuneo.it