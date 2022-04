Secondo posto per il Bonelli di Cuneo al Premio Eloquenza 2022

Giovedì 21 aprile, presso il Salone d’onore del Municipio di Cuneo si è tenuta la finale cittadina del Premio Eloquenza 2022 organizzato dal Lions Club di Cuneo; quest’anno il tema da presentare è stato il famoso aforisma di A. Einstein: “E’ più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”.

Due studentesse della V B Rim dell’istituto tecnico Bonelli sono risultate finaliste dopo aver superato la fase preselettiva a cui avevano partecipato ben 36 studenti delle scuole superiori di Cuneo e nell’ultima sfida Piccardi Rebecca si è aggiudicata il il premio.

Ancora una volta l’Istituto Bonelli ha voluto partecipare, con successo, a un’iniziativa che s'inscrive nell’esercizio della cittadinanza attiva, volta a una platea di giovani chiamati a dar prova di conoscenze e competenze acquisite sui banchi di scuola, nonché della capacità di riflessione su tematiche quanto mai attuali e discusse.

“Mi congratulo con gli allievi che hanno partecipato all’iniziativa(otto);- ha commentato la dirigente scolastica, prof.ssa Aimone Maria Angela - mi fa piacere che la scuola che rappresento, il Bonelli di Cuneo, si distingua in ambiti come quello umanistico e letterario, che non sono i nostri specifici indirizzi. Questo è un grande traguardo perché dimostra l’ampiezza della nostra offerta formativa e la capacità dei docenti di coinvolgere ed entusiasmare i ragazzi in tutte le discipline” .

Vivissime congratulazioni a tutti i partecipanti!