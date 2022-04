Roccasparvera, due mamme e due bambini di Kiev accolti da una coppia di pensionati

Le giovani ragazze partite da Kiev hanno 28 e 38 anni, i rispettivi figli maschi 5 e 11.

“Penso che se ci trovassimo noi al loro posto, vorremmo essere aiutati - dice Bruna Perona insieme al marito Stefano -. Mi sono rivolta a don Fabrizio che è in collegamento con la Caritas di Cuneo per fare del bene al prossimo, pensando a tutti quello che questa povera gente sta vivendo con la guerra. Piano piano impariamo a conoscerle, anche se non è facile, parlando due lingue diverse. Ma le ammiro per la loro semplicità e lo spirito di adattamento. La cosa che ci rende felici è la volontà, delle famiglie più giovani del paese, di fare sentire parte della nostra comunità queste due giovani e bellissime mamme e i loro bambini”.