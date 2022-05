Cuneo, la ministra Dadone all'inaugurazione della sede elettorale di Silvia Cina [FOTO]

C'erano anche la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone e il consigliere regionale Ivano Martinetti all'inaugurazione della sede elettorale del MoVimento 5 Stelle per Silvia Cina sindaca di Cuneo.

L'occasione giusta per iniziare la raccolta firme delle lista. L'evento si è tenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 1° maggio, nel centro storico, in via Saluzzo 32.

“Mi candido perché la politica è un servizio – dichiara la candidata -. Lo facciamo in modo disinteressato per la cittadinanza. Abbiamo costruito un programma condiviso che ha subìto anche dei cambiamenti a causa della pandemia, vero e proprio punto di svolta”.

In lista nove uomini e nove donne: “Tutte persone che si riconoscono nei principi del MoVimento 5 Stelle e che ne sottoscrivono l'adesione. Adesione che è tuttora in corso, così come la raccolta firme. Sono persone normali, impegnate in qualunque ambito della società”.

“Sono molto soddisfatta del supporto e della presenza oggi della ministra Dadone e del consigliere regionale Martinetti – conclude Silvia Cina -: una dimostrazione di stima importante che aiuta ad andare avanti”.

Silvia Cina si unisce quindi a quella che si configura adesso come una 'corsa a otto' per la fascia di primo cittadino. È attualmente consigliera comunale della città capoluogo per il MoVimento assieme a Manuele Isoardi, precedente candidato sindaco alle elezioni del 2017 (presente all'inaugurazione).

Per le prossime elezioni amministrative è la terza donna candidata, assiemea Luciana Toselli e a Patrizia Manassero. Cinque gli uomini: Franco Civallero, Giancarlo Boselli, Beppe Lauria, Silvio Bessone e Juan Carlos Cid Esposito.