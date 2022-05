Tornano le “Passeggiate Gourmet” di Confartigianato Cuneo, tra “turismo slow” e imprese artigiane eccellenti

Tornano le “Passeggiate Gourmet”, l’iniziativa lanciata da Confartigianato Imprese Cuneo con la collaborazione di Cuneotrekking (il principale portale dedicato alle escursioni nelle Alpi cuneesi), nell’ambito del suo progetto triennale dei “Creatori di Eccellenza”.

Nel 2022 saranno organizzate nuove iniziative, che proseguiranno così le esperienze iniziate lo scorso anno e raccontate nell’elegante guida “Creatori di Eccellenza. Passeggiate gourmet” realizzata da Confartigianato Cuneo ed edita da Nino Aragno Editore, disponibile nelle principali librerie della provincia e on-line su Amazon (amazon.it/Creatori-eccellenza-Passeggiate-gourmet-Confartigianato/dp/889380123X).

In particolare, per rafforzare sempre più il legame con il territorio e le sinergie con Comuni, Enti e Associazioni locali, Confartigianato Cuneo, in collaborazione con Vinum, ha organizzato l’escursione “Roddi e la sua Langa”: dopo il successo di quella svoltasi lo scorso 25 aprile è prevista una “seconda puntata” per domenica 8 maggio.

Un bellissimo percorso ad anello con partenza e arrivo dal castello Roddi. Una passeggiata per i bellissimi vigneti, noccioleti e antichi boschi di querce, per poi arrivare a Verduno e godere dell’incantevole panorama a 360 gradi sulle colline delle Langhe. Ridiscesa tra i vigneti e ritorno a Roddi tra pittoresche sterrate della Langa. Al termine del suggestivo percorso esclusiva degustazione al castello con “panino gourmet” (preparato dal rinomato Ristorante “Il Vigneto” di Roddi) e vini delle Langhe. Ritrovo ore 9.30. Costo: 30 € a persona comprensivo di: accompagnamento da parte di Guida specializzata, zainetto griffato, panino gourmet e degustazione vini.

Acquisto biglietti su: https://creatoridieccellenza.it/passeggiate-gourmet/