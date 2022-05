I 7 migliori siti e app d’incontri in Italia [che funzionano davvero]

L’avvento della pandemia non ha solo portato grandissimi danni alla salute e all’economia ma anche alla nostra vita sociale e amorosa. Dal vivo non era purtroppo possibile vedersi ma, nonostante questo, l’essere umano resta un animale sociale: per questo motivo, dal 2020 sono scoppiate siti e app d’incontri. In Italia, fino a poco tempo fa, erano utilizzate da poche persone. Utilizzare uno di questi servizi, anzi, era visto come oggetto d’imbarazzo. Oggi la storia è cambiata: non esistono più taboo da questo punto di vista. Sempre più single – ma non solo – usufruiscono quotidianamente di siti e app d’incontri. In Italia il 28% ha affermato di aver usato almeno una volta un sito o una app di incontri. La funzionalità di quest’ultime è provata e reale: è stato dimostrato come le persone che hanno incontrato il proprio partner su un sito di incontri abbiano spesso obiettivi di relazioni a lungo termine, mostrandosi anche più motivate nell’andare a vivere insieme rispetto alle altre tipologie di coppie.

Lo scopo però può anche non essere quello di trovare un partner amoroso (anche se resta il principale motivo): molti cercano infatti anche solo un’amicizia o una conoscenza in più rispetto alla cerchia dei soliti amici di una vita.

Se anche tu vuoi entrare nel mondo dei siti e dell’app d’incontro, sei nel posto giusto. In questo articolo ti elencheremo le migliori scelte presenti su un mercato praticamente infinito. Infatti, gli store online e internet pullulano di siti e app d’incontro ed è molto facile – e quasi inevitabile – cadere in alcune offerte che però non fanno al nostro caso. Perciò prenditi il tuo tempo per leggere questa lista delle 7 migliori app e siti di incontri - che funzionano davvero – e goditi il viaggio in questo nuovo mondo.

Quali sono i migliori siti e app d’incontro in Italia

Abbiamo stilato una lista per voi dei migliori siti e app di incontri, tenendo conto di diversi criteri quali: la facilità di utilizzo, il sistema di matchmaking, i costi, la possibilità di accedere a più informazioni possibili e altri elementi molto importanti, secondo noi, per la valutazione di un sito di incontri. Partiamo subito quindi con la carrellata di consigli!

1) Tinder – L’app di incontri più famosa

Iniziamo subito dall’elefante nella stanza (come dicono gli inglesi). Sì, perché, soprattutto negli ultimi tempi, Tinder è di fatto diventata l’app più conosciuta (ma non quella più usata in Italia, come vedremo dopo). Tinder è soprattutto usato da adolescenti e giovani adulti, ma non solo.

La grande popolarità di Tinder si deve sicuramente al suo utilizzo che è: facile, comodo, intuitivo e veloce. Una volta inserite le vostre credenziali, sistemato il proprio profilo con foto e bio (non preoccupatevi, Tinder vi saprà accompagnare in questo passaggio), sarete pronti per “swipare”. Tinder funziona molto semplicemente: vi compariranno diversi profili (in base alle vostre preferenze) e voi potrete scorrere a destra nel caso in cui siate interessati alla persona, a sinistra in caso contrario. In caso di “like” reciproco, ci sarà un match tra le due persone e potrete iniziare a chattare con il vostro potenziale partner e magari organizzare un’uscita per incontravi e iniziare a costruire una relazione.

A questo poi, si uniscono tante altre funzionalità come il Super Like oppure eventi come lo Swipe Night. Tinder presenta anche diversi piani d’abbonamento per usufruire di maggiori funzionalità che parte dai circa 5 euro al mese fino a 40 euro.

L’unico contro che possiamo dare, come invece vedremo più avanti, è che il criterio di ricerca delle persone non è dei migliori.

2) Meetic – L'app di incontri più utilizzata in Italia

Come dicevamo prima, Tinder è forse l’app di incontri più famosa in Italia ma non quella più utilizzata. Secondo diversi studi, è Meetic l’app di incontri maggiormente utilizzata nel nostro paese. Meetic è l’ideale soprattutto per gli adulti e presenta diversi punti a favore rispetto a Tinder, come per esempio la possibilità di inviare messaggi a chiunque – non solo quindi alle persone con cui si è “matchato” - anche se per un numero limitato per chi non è premium.

I piani d’abbonamento per Meetic partono dai 12 euro al mese per un anno.

3) Ok Cupid – L'app di incontri ideale per gli over 50

La terza app d’incontri che vi vogliamo consigliare ha sicuramente un nome molto buffo e divertente – che ricorda “Ok, boomer” - e si chiama Ok Cupid. E proprio dal nome, è facilmente comprensibile come questo sito sia destinato prevalentemente agli over 50. Ok Cupid vi sottoporrà a un questionario con diverse domande che vi aiuteranno a trovare l’anima gemella.

4) Once – Una nuova soluzione per le dating app

Once è sicuramente l’app di incontri più particolare che vi andremo a consigliare. La peculiarità sta nel fatto che, a differenze della maggioranza di siti e app di incontri, Once vi proporrà soltanto un profilo al giorno. Rimorchiare alla vecchia maniera, quindi: con l’aiuto di un questionario approfondito, potrete trovare il vostro partner in tutto il tempo necessario per farlo.

5) Grindr e Her

In tutte le app che vi abbiamo appena elencato è possibile impostare il proprio orientamento sessuale ma Grindr e Her sono pensate esclusivamente per la comunità LGBT. Un po’ come Tinder, sarà possibile inviare messaggi e foto alle persone più vicine a voi: Grindr ed Her, infatti, si basano soprattutto sulla localizzazione.

6) Lovoo

Lovoo è una delle app più amate dai giovani visto il funzionamento molto simile a Instagram: sarà possibile vedere alcune foto delle persone più vicine a noi e mettere like, un po’ come sul social media di Facebook.

7) Happn

Happn è l’ultima app di incontri che vi consigliamo ma non per questo è la meno interessante. Happn funziona infatti in maniera molto particolare: quando due utenti di Happn si avvicinano uno all’altro, riceverete una notifica e potrete vedere dove e a che ora avete incontrato quella persona. Se ci dovesse essere un like reciproco, potreste iniziare a chattare.