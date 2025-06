Notturni nelle Rocche, appuntamento martedì 1° luglio a Ceresole d'Alba

Tornano le passeggiate estive notturne proposte dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero, in collaborazione con le Pro Loco e le Associazioni locali del territorio, per la 16esima edizione. Si darà così il via alla rassegna di 20 passeggiate in altrettanti comuni del Roero, su itinerari sempre diversi, fissate il martedì e il venerdì dei mesi di giugno, luglio e inizio settembre; la data a Ceresole d’Alba sarà martedì 1 luglio.

Le passeggiate hanno una durata di 2 ore e mezza circa (compresa l’animazione o l'approfondimento), e una media di 5 km di lunghezza.

Ogni passeggiata termina con uno spuntino finale e con le profumatissime tisane della buonanotte.

Sono obbligatorie le scarpe da trekking, consigliata la torcia.

Si invita a munirsi di tazza o bicchiere per le tisane finali (per evitare di utilizzare bicchieri usa e getta).

In caso di maltempo le passeggiate sono annullate.

Il costo delle passeggiate è di 10 euro; gratuite per bambini fino ai 12 anni, ma consigliate a partire dagli 8 anni in su (se più piccoli, con buon allenamento a camminare).