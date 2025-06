Pulmino fuori strada a Sant'Albano Stura, feriti lievemente l'autista e i 7 passeggeri, tutti stranieri

Otto feriti, fortunatamente tutti lievi: questo il bilancio dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 28 giugno, lungo la Statale 28, a Sant’Albano Stura, in via Mondovì. Per cause ancora in via di accertamento un pulmino, adibito al trasporto di persone, è uscito di strada autonomamente, abbattendo un palo della Telecom e danneggiandone un altro, finendo la propria corsa nei campi.

La richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 14.30 e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco (con squadre da Fossano e Cuneo) per la messa in sicurezza del veicolo, insieme ai Carabinieri di Fossano e al personale del 118, arrivato con tre ambulanze per prestare soccorso all'autista e ai 7 passeggeri a bordo del mezzo, tutti stranieri.