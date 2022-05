A Fossano due giorni di ExpoFlora: stamattina l'inaugurazione

Dopo due anni di digiuno si è inaugurata oggi l'edizione 2022 di ExpoFlora, la mostra mercato di prodotti ortoflorovivaistici organizzata nella suggestiva cornice del Parco Cittadino di viale Alpi a Fossano.

Un pensiero è stato dedicato all'abnegazione dei volontari della Protezione Civile e della Pro Loco, la cui cena benefica programmata per la serata è stata riprogrammata per la sera di venerdì 13 maggio in piazza Castello.

Al senatore Giorgio Bergesio il compito di sottolineare l'importanza del comparto florovivaistico in Italia e in Piemonte: "il settore agroalimentare destinato al comparto fiori e vivai muove a livello nazionale 2 miliardi e mezzo di euro con 27.000 imprese. Solo in Piemonte gli addetti sono 3500 su più di 1200 imprese. A livello parlamentare abbiamo voluto con una legge apposita, dare una spinta alle attività correlate alle filiera, anche per il grande problema di crollo del mercato dovuto alla pandemia."