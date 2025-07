Due serate di festa nel cuore del borgo di Rocca Cigliè

La Pro Loco di Rocca Cigliè organizza due serate all’insegna della convivialità, della cultura e del divertimento nel suggestivo centro storico del paese.

Venerdì 18 luglio torna la suggestiva Cena in Bianco, giunta alla sua terza edizione. Un evento unico che vedrà la Piazza della Torre trasformarsi in un elegante salotto a cielo aperto, con i partecipanti vestiti di bianco a creare un’atmosfera magica. Prima della cena sarà possibile salire sulla sommità della Torre medievale per ammirare uno dei più bei tramonti sulle Langhe, con vista mozzafiato sulle colline circostanti. La serata sarà accompagnata da intrattenimento musicale, e proseguirà fino all’1:00 di notte, con la possibilità di gustare cocktail e bevande direttamente ai tavoli, tra risate, musica e la bellezza degli edifici storici che fanno da cornice.

Gli organizzatori informano che sono già terminati i posti disponibili per l’evento.

Sabato 19 luglio, a partire dalle ore 19:30, nuova cena in piazza, seguita alle 21:00 dallo spettacolo "Resti tra noi" del poliedrico artista Filippo Bessone: uno show tra comicità, riflessioni e improvvisazione che promette di coinvolgere il pubblico di tutte le età. Ingresso libero.

Due occasioni perfette per scoprire o riscoprire Rocca Cigliè, tra tradizione e accoglienza, sapori autentici e intrattenimento di qualità.

Per informazioni e prenotazioni: 331 9014731