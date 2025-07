"Le chiavi dello spirito" al Forte di Vinadio la mostra delle sculture di Franco Sebastiano Alessandria

Il suggestivo Forte di Vinadio farà da cornice per una speciale mostra en plein air di Franco Sebastiano Alessandria, il maestro delle chiavi antiche che, di recente, ha realizzato una nuova scultura "Libero arbitrio sofferto" (leggi qui).

Il suo lavoro racconta la condizione umana attraverso forme essenziali e simboliche, dove ogni figura cerca una via d’uscita dal proprio labirinto interiore. Con ironia e profondità, Alessandria esplora temi come la sopravvivenza, la maternità, il tempo, il libero arbitrio. Le sue opere, sospese tra realismo e sogno, invitano a guardare dentro di sé per trovare la chiave che apre nuove strade.

Fin da giovanissimo ha studiato le tecniche più classiche, imparando poi a saldare, affinandosi nella lavorazione del ferro, dando voce alla condizione umana, i sentimenti contrastanti, le follie.

“Le chiavi - come ricorda Alessandria - sono depositarie di generazioni di gioie e dolori, di nascite e di morti, di perdite e di desideri, saldate tra di loro per aprire nuove porte e nuovi sogni " (qui l'intervista).

Presso le Camere da sparo del Forte Albertino di Vinadio, da sabato 19 luglio, si potranno ammirare le opere più caratteristiche della sua collezione, all'interno della mostra "Le chiavi dello spirito", settimo evento organizzato da grandArte nell’ambito della rassegna “OMG - grandArte 2025-2026 - I confini del sacro”, realizzata con il sostengo di Fondazione CRC, che proporrà una serie rappresentativa di altre esposizioni d’arte in numerose località dell’intera provincia nel corso degli anni 2025-2026.

Dopo la precedente edizione di HELP, Humanity, Ecology, Liberty, Politics, tenutasi nel 2022, si è voluto concentrare l’attenzione su temi e considerazioni più specificamente rivolti all’ambito della spiritualità, intesa nel senso più ampio del termine, nonostante i tempi odierni dominati dalla secolarizzazione e da una conseguente e diffusa indifferenza verso le questioni che investono il mondo dell’interiorità, del rapporto con il divino e più in generale di tutto ciò che costituisce la dimensione del trascendente.

La mostra, organizzata in collaborazione con Bar del lago “La Crosa” e grazie al Comune di Vinadio, sarà inaugurata sabato alle 17 e sarà visitabile fino al 24 agosto (Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 20, con ingresso libero).