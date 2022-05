TOP 3 migliori Forex Broke

Un broker Forex affidabile può aiutarti a iniziare come trader forex al dettaglio. Il tuo broker funge da punto di ingresso principale nel mercato forex, quindi è importante assicurarsi che offrano i servizi e le coppie di valute di cui hai bisogno, oltre a spread sufficientemente competitivi per la tua strategia di trading.

Di seguito elenchiamo le 3 broker forex migliori, collaborando con le quali non puoi preoccuparti di risparmiare i tuoi soldi e la qualità dei servizi forniti.

RoboForex

RoboForex è una società di intermediazione fondata nel 2009. Inoltre RoboForex può essere riassunto come un broker affidabile che fornisce servizi di trading su azioni, azioni, forex, materie prime, criptovalute, ETF, opzioni e indici a un mercato globale. Fornisce servizi nei mercati finanziari di 169 paesi.

RoboForex offre alla sua clientela piattaforme e tecnologie di trading esclusive con oltre 12.000 strumenti di trading 8 tipi di asset messi a disposizione. RoboForex offre un bonus di iscrizione a tutti i nuovi candidati per un importo di $ 30 USD. I trader potranno prelevare il profitto e i fondi saranno offerti senza restrizioni.

InstaForex

In Asia, InstaForex è considerato un leader tra i progetti di intermediazione. Qui è possibile negoziare centinaia di strumenti valutari e più di 80 contratti CFD.

Non esiste un deposito minimo, è consentito iniziare a fare trading anche con un centesimo. Se non hai soldi, ma hai voglia di imparare, la direzione offre un bonus senza deposito di cento dollari.

Puoi fare trading senza una spalla (1:1) o con una spalla fino a 1:1000. Ci sono conti cent, dove tutto viene ridotto cento volte, per alcuni strumenti disponibili il trading non è in termini di spread, e commissioni - come in borsa.

I clienti beneficiano di conti segregati in banche di prim'ordine, depositi e prelievi sicuri, leva competitiva, spread ridotti di 0,1 punti, possibilità di negoziare oltre 250 strumenti, una varietà di tipi ottimizzati di conti e piattaforme.

CedarFX

CedarFX offre demo gratuite e conti live sulla piattaforma MetaTrader 4. Puoi fare trading su qualsiasi dispositivo mobile, tablet o computer scaricando l'app MT4 o utilizzando il Web Trader.

CedarFX offre 2 tipi di conti: conti con commissione dello 0% e conti Eco. Paghi una commissione di $ 1 per articolo venduto e tutte le commissioni sono collegate a Ecolog. Tutti gli altri aspetti del conto demo trading come spread, leva finanziaria e strumenti sono identici. In caso di problemi o domande, è possibile contattare l'assistenza clienti CedarFX 24 ore su 24, 7 giorni su 7.