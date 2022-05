Le manifestazioni estive al Laboratorio del paesaggio montano di Rifreddo

Il Laboratorio del paesaggio montano rifreddese torna protagonista della realtà giovanile del saluzzese. Infatti, dopo la prima serie di iniziative dedicate alla formazione dei giovani che vogliono cimentarsi con la promozione del territorio delle valli del Monviso, ora si passa alla concreta programmazione e realizzazione degli eventi.

In particolare il focus sarà sulle manifestazioni dell’estate. L’incontro è previsto per martedì 24 maggio alle ore 20.30 e per prenotarsi occorre iscrivervi al form https://forms.gle/UEh5QHn9eC7PMXnG8 .

Durante la serata verrà proposta una traccia di programma che potrà essere arricchita ed articolata grazie alle proposte che emergeranno ed eventualmente allargata a nuovi soggetti. Insomma c’è volontà di far crescere ancora un progetto che già vanta una rete molto ampia e qualificata con enti come il parco del Monviso, il Consorzio socio-assistenziale Monviso Solidale, l’Unione dei Comuni del Monviso, enti locali come Sanfront, Ostana e Revello, e diverse associazioni come B-612 LAB, Vesulus, Ratatoj, Riusiamo l’Italia e Fondazione Sant’Agata.

“Sono davvero contento - ha commentato il sindaco Cesare Cavallo - che il progetto prosegua sempre meglio e che ci sia interesse per lo stesso. Segno che la nostra idea un pò folle di proporre in un piccolo comune come Rifreddo un progetto dedicato ai giovani non ha soltanto portato la Presidenza del consiglio dei ministri ed Anci a finanziarlo con oltre 60mila euro ma ha anche convinto molti giovani del saluzzese ad impegnarsi nello stesso. Un risultato di cui siamo davvero orgogliosi”.