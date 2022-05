Settore Oil & Gas, il partner di fiducia per l’industria è CAAST

Il settore petrolifero costituisce da sempre uno dei perni dell’economia mondiale. Un ramo in continuo sviluppo che richiede aggiornamenti costanti e continue evoluzioni, specie in termini di investimenti tecnologici e acquisizione di appropriati know-how.

Dal 1998 CAAST offre una vasta gamma di prodotti e materiali appositamente progettati e testati per svariate applicazioni Oil & Gas quali piattaforme offshore, impianti di perforazione, compressori, attuatori, valvole, e per svariati altri campi applicativi come Idraulica e pneumatica, giunti oleodinamici, accumulatori, cilindri, filtri avanzati.

La nostra esperienza spazia a 360° in molti altri settori quali aerospace, power generation, steel industry, iron, food, cosmetics e pharma.

CAAST produce e fornisce componenti secondo gli standard più restrittivi per garantire le migliori esigenze di sicurezza per l’industria petrolifera: la sua passione e la sua esperienza si concentrano sulla ricerca tecnica e sullo sviluppo di nuove applicazioni per far avanzare il limite di ciò che oggi è considerato “standard” nel mercato.

CAAST garantisce: piena tracciabilità dei materiali, controlli di qualità secondo gli standard più severi, supporto tecnico nello sviluppo di nuove applicazioni, test personalizzati sui materiali in base alle specifiche richieste dell’utilizzatore finale. CAAST fornisce guarnizioni con tecnologia di tornitura e stampaggio.

Le speciali tecnologie di tornitura e stampaggio con macchine innovative consentono di soddisfare le applicazioni più gravose. Grazie alla sua esperienza e al suo know-how, l’azienda offre soluzioni altamente personalizzate per rispondere alle esigenze dei suoi clienti e ottenere le migliori prestazioni per le loro applicazioni.

Le tecnologie di produzione CAAST si concentrano sulla consegna rapida e su prodotti completamente personalizzati, da piccoli volumi a serie medio-grandi. CAAST può lavorare o all’occorrenza progettare in un unico pezzo guarnizioni di grande diametro fino a 3 mt o anche senza limiti di dimensioni con talune tipologie produttive. In contesti applicativi specifici, la tornitura, grazie all’assenza del costo di produzione dello stampo, offre costi estremamente competitivi su tirature limitate.

Il 23 Dicembre 2020 CAAST ha compiuto la trasformazione da S.r.L. a Società per Azioni e ha anche contemporaneamente aumentato il capitale sociale.