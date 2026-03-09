Allison, lavoratori bocciano la proposta della direzione aziendale: due giorni di sciopero nello stabilimento di Cervere

Sedici ore di sciopero, distribuite sulle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 marzo.

E’ quanto proclamato dai lavoratori dello stabilimento Allison di Cervere.

Con un voto a scrutinio segreto (147 votanti, 141 contrari alla proposta, 5 favorevoli, 1 scheda bianca) le maestranze dell’ex Dana hanno respinto la proposta avanzata dalla nuova direzione aziendale al tavolo di confronto avviato su richiesta dei sindacati.

Fim Cisl, Fiom Cgil e Rsu aziendale avevano chiesto all’azienda parità di trattamento rispetto ai lavoratori degli altri siti italiani recentemente acquisiti dal colosso Usa ( leggi qui ).

Dopo un primo sciopero – fanno sapere i sindacati–, la direzione aziendale ha convocato un tavolo di confronto dove avrebbe però ribadito che "non ci sono risorse economiche per rispondere alle richieste avanzate".

La proposta è stata così quella di trasformare parte del premio aziendale in welfare, godendo dei benefici della detassazione relativa e della redistribuzione della parte contributiva risparmiata dalla direzione.

"Quella della direzione Allison – dicono i sindacati – è nei fatti una proposta a costo zero per l’azienda che darebbe alle persone coinvolte un beneficio di circa 150 euro una-tantum in buoni spesa, a fronte di 150 euro (in denaro) al mese che vengono erogati al personale proveniente da altri siti del gruppo. Nel pacchetto proposto, in modo fumoso, l’azienda ha poi aggiunto la disponibilità, a discutere di un parametro relativo al premio di gruppo, che da anni non eroga e che per quanto ci riguarda è totalmente inadeguato".

Da qui la scelta dei sindacati di consentire ai lavoratori di esprimersi sulla proposta con un voto a scrutinio segreto, che ha bocciato l’ipotesi ritenendola "mortificante", e l’indizione dello sciopero.